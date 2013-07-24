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Descontinuado
Envie os melhores momentos p/ televisor ou p/ Web com um só gesto
A Philips ESee CAM200 permite-lhe gravar vídeos e tirar fotografias facilmente e transporta a partilha para um nível de simplicidade totalmente novo. Passe o dedo pelo ecrã táctil de 7,6 cm (3") para partilhar as suas gravações no televisor ou na Internet - instantaneamente e sem fios.
Grave e desfrute de vídeos em alta definição total (Full HD 1080p). "1080" refere-se à resolução do visor, relativamente ao número de linhas horizontais no ecrã. "p" indica o varrimento progressivo ou a apresentação sequencial das linhas em cada fotograma. O 1080p proporciona-lhe uma qualidade de vídeo superior à encontrada em telemóveis e câmaras digitais convencionais. Para além disso, a câmara de filmar utiliza o mesmo formato de vídeo que os leitores e discos Blu-ray – H.264. Este formato muito sofisticado proporciona uma qualidade de imagem HD excelente, permitindo-lhe desfrutar de memórias cristalinas em vídeo.
A função anti-oscilação avançada permite-lhe gravar óptimos vídeos que partilhará sempre com orgulho. Os vídeos estáveis e sem distorções são assegurados pelo sensores giroscópicos que estão equipados com algoritmos avançados. Os sensores medem a distância entre o chão e a lente da câmara e efectuam as correcções necessárias quando a câmara de filmar oscila. Esta tecnologia avançada proporciona-lhe sempre imagens focadas, permitindo-lhe captar os melhores momentos da vida em vídeos fantásticos.
A câmara de filmar tem Wi-Fi incorporado, o que lhe permite partilhar as suas fotografias e os seus vídeos instantaneamente – sem um computador e sem cabos. A câmara de filmar liga-se sem fios a dispositivos Philips SimplyShare e a televisores, leitores Blu-ray, leitores multimédia em rede, sistemas de cinema em casa e molduras fotográficas compatíveis com DLNA, permitindo-lhe desfrutar dos seus momentos preferidos num ecrã maior. Também pode carregar as suas fotografias e vídeos para sites na Internet com as aplicações incorporadas fáceis de utilizar para Facebook, Twitter, YouTube e Picassa. Com a Philips ESee é muito fácil partilhar.
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3.6
de 5
5
Críticas
80%
recomendam este produto
salar
24/07/2013
United Kingdom
miracle
i like this product . it`s design is great and taking videos with these powerful lens is brillian
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CAM200WH HD camcorder
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CAM200WH HD camcorder
rene12
16/08/2012
Italia
ottimo prodotto
facile da utilizzare e buona qualita' immagine. Facile anche la connesione in rete per spedire foto e video.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CAM200WH Videocamera HD
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CAM200WH Videocamera HD
wirobe
20/10/2012
Nederland
makelijk mee te nemen
Klein en handig apparaat, accu gaat langer mee dan bij de functies de mobile telefoon kan bieden. Gaat ook makkelijk overzetten naar pc en tv
Sim, recomendo este produto
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