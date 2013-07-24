ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Ciclo de vida do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Ciclo de vida do produto

Descontinuado

Câmara de filmar HD

CAM200WH/00

3.6

| (5) Críticas | 80% recomendam este produto

Envie os melhores momentos p/ televisor ou p/ Web com um só gesto

A Philips ESee CAM200 permite-lhe gravar vídeos e tirar fotografias facilmente e transporta a partilha para um nível de simplicidade totalmente novo. Passe o dedo pelo ecrã táctil de 7,6 cm (3") para partilhar as suas gravações no televisor ou na Internet - instantaneamente e sem fios.

Ver todos os benefícios

através do Wi-Fi incorporado

Envie os melhores momentos p/ televisor ou p/ Web com um só gesto

Reviver memórias em detalhe com vídeos Full HD

Reviver memórias em detalhe com vídeos Full HD

Grave e desfrute de vídeos em alta definição total (Full HD 1080p). "1080" refere-se à resolução do visor, relativamente ao número de linhas horizontais no ecrã. "p" indica o varrimento progressivo ou a apresentação sequencial das linhas em cada fotograma. O 1080p proporciona-lhe uma qualidade de vídeo superior à encontrada em telemóveis e câmaras digitais convencionais. Para além disso, a câmara de filmar utiliza o mesmo formato de vídeo que os leitores e discos Blu-ray – H.264. Este formato muito sofisticado proporciona uma qualidade de imagem HD excelente, permitindo-lhe desfrutar de memórias cristalinas em vídeo.

Grave vídeos mais nítidos e mais estáveis com a função anti-oscilação avançada

Grave vídeos mais nítidos e mais estáveis com a função anti-oscilação avançada

A função anti-oscilação avançada permite-lhe gravar óptimos vídeos que partilhará sempre com orgulho. Os vídeos estáveis e sem distorções são assegurados pelo sensores giroscópicos que estão equipados com algoritmos avançados. Os sensores medem a distância entre o chão e a lente da câmara e efectuam as correcções necessárias quando a câmara de filmar oscila. Esta tecnologia avançada proporciona-lhe sempre imagens focadas, permitindo-lhe captar os melhores momentos da vida em vídeos fantásticos.

Wi-Fi incorporado para partilhar sem cabos nem PC

A câmara de filmar tem Wi-Fi incorporado, o que lhe permite partilhar as suas fotografias e os seus vídeos instantaneamente – sem um computador e sem cabos. A câmara de filmar liga-se sem fios a dispositivos Philips SimplyShare e a televisores, leitores Blu-ray, leitores multimédia em rede, sistemas de cinema em casa e molduras fotográficas compatíveis com DLNA, permitindo-lhe desfrutar dos seus momentos preferidos num ecrã maior. Também pode carregar as suas fotografias e vídeos para sites na Internet com as aplicações incorporadas fáceis de utilizar para Facebook, Twitter, YouTube e Picassa. Com a Philips ESee é muito fácil partilhar.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

5

Críticas

80%

recomendam este produto

1

24/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

miracle

i like this product . it`s design is great and taking videos with these powerful lens is brillian

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM200WH HD camcorder

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM200WH HD camcorder

16/08/2012

Italia

Italia

ottimo prodotto

facile da utilizzare e buona qualita' immagine. Facile anche la connesione in rete per spedire foto e video.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM200WH Videocamera HD

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM200WH Videocamera HD

20/10/2012

Nederland

Nederland

makelijk mee te nemen

Klein en handig apparaat, accu gaat langer mee dan bij de functies de mobile telefoon kan bieden. Gaat ook makkelijk overzetten naar pc en tv

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM200WH HD-camcorder

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM200WH HD-camcorder

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis