ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Imagem principal
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Imagem principal

Descontinuado

Câmara de filmar HD

CAM295WH/00

2

| (2) Críticas

Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

Gravar vídeos e tirar fotografias em Full HD é extremamente simples com esta câmara de filmar ESee CAM295. O seu ecrã táctil de 3” permite-lhe um controlo intuitivo, enquanto as funcionalidades de edição instantânea e introdução rápida lhe permitem partilhar aquilo que deseja de imediato, no televisor e online.

Ver todos os benefícios

Com controlo por ecrã táctil

Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

Editor de vídeo instantâneo para edição simples na câmara de filmar

Gravação em formato duplo para formatos Full HD e suportado por correio electrónico

Gravação em formato duplo para formatos Full HD e suportado por correio electrónico

Os vídeos Full HD são óptimos para ver em televisores HD. Mas se quiser enviar o vídeo por correio electrónico ou partilhá-lo online, o ficheiro HD pesado terá de ser comprimido e convertido num formato suportado por correio electrónico. A sua câmara de filmar elimina este incómodo oferecendo a gravação em formato duplo. Ligue a funcionalidade e os seus vídeos são gravados em dois formatos em simultâneo – formatos Full HD (1080p) e QWVGA suportado por correio electrónico (240p). Isto permite-lhe desfrutar dos vídeos ao máximo no seu televisor HD e fornece-lhe um formato que pode ser partilhado de imediato de forma electrónica.

Partilha rápida via correio electrónico e publicação no Facebook/YouTube

Partilha rápida via correio electrónico e publicação no Facebook/YouTube

Com o software Windows incorporado, pode publicar vídeos em Web sites como YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo de forma muito simples. Para utilizadores Mac, poderá organizar, editar e partilhar facilmente com o iMovie do iLife. Com uma tecnologia de compressão avançada, o formato de vídeo HD (H.264) utilizado pela câmara de filmar da Philips pode criar ficheiros mais pequenos do que as câmaras de filmar, câmaras digitais e telemóveis convencionais sem qualquer perda de qualidade do vídeo, para poder partilhá-los mais depressa! Estes ficheiros também podem ser utilizados por outros programas como o iPhoto e o Windows Movie Maker.

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.0

de 5

2

Críticas

5
4
2

19/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

lovely camcorder apart one flaw

i really like the camcorder as it's really easy to use & it takes great pictures, but the one thing i hate about it is the sound, it's useless, even though it's turned up fully you still can't hear much that ive videod, so am slightly dissapointef with it, & only use for taking pictures now. lori

Esta avaliação foi feita para CAM295WH HD camcorder

Esta avaliação foi feita para CAM295WH HD camcorder

02/12/2013

België

België

Ce produit possède de gros défauts

Sans que l'on sache pourquoi ! lorsque nous utilisons la camera, tout à coup elle se déconnecte et l'appareil ne réagit plus du tout ? On pense que cela provient de la batterie qui se serait déchargée, mais non car il faut le ré-initialiser pour qu'il fonctionne de nouveau. Mais la panne revient au bout de quelques minutes à chaque fonctionnement. En résumé c'est un mauvais achat que je regrette profondément. Appareil non conforme car pas fiable du tout.

Esta avaliação foi feita para CAM295WH Caméra HD

Esta avaliação foi feita para CAM295WH Caméra HD

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis