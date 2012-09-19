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Descontinuado
CAM295WH/00
Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples
Gravar vídeos e tirar fotografias em Full HD é extremamente simples com esta câmara de filmar ESee CAM295. O seu ecrã táctil de 3” permite-lhe um controlo intuitivo, enquanto as funcionalidades de edição instantânea e introdução rápida lhe permitem partilhar aquilo que deseja de imediato, no televisor e online.
Os vídeos Full HD são óptimos para ver em televisores HD. Mas se quiser enviar o vídeo por correio electrónico ou partilhá-lo online, o ficheiro HD pesado terá de ser comprimido e convertido num formato suportado por correio electrónico. A sua câmara de filmar elimina este incómodo oferecendo a gravação em formato duplo. Ligue a funcionalidade e os seus vídeos são gravados em dois formatos em simultâneo – formatos Full HD (1080p) e QWVGA suportado por correio electrónico (240p). Isto permite-lhe desfrutar dos vídeos ao máximo no seu televisor HD e fornece-lhe um formato que pode ser partilhado de imediato de forma electrónica.
Com o software Windows incorporado, pode publicar vídeos em Web sites como YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo de forma muito simples. Para utilizadores Mac, poderá organizar, editar e partilhar facilmente com o iMovie do iLife. Com uma tecnologia de compressão avançada, o formato de vídeo HD (H.264) utilizado pela câmara de filmar da Philips pode criar ficheiros mais pequenos do que as câmaras de filmar, câmaras digitais e telemóveis convencionais sem qualquer perda de qualidade do vídeo, para poder partilhá-los mais depressa! Estes ficheiros também podem ser utilizados por outros programas como o iPhoto e o Windows Movie Maker.
2.0
de 5
2
Críticas
lori
19/09/2012
United Kingdom
lovely camcorder apart one flaw
i really like the camcorder as it's really easy to use & it takes great pictures, but the one thing i hate about it is the sound, it's useless, even though it's turned up fully you still can't hear much that ive videod, so am slightly dissapointef with it, & only use for taking pictures now. lori
Esta avaliação foi feita para CAM295WH HD camcorder
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Jovany
02/12/2013
België
Ce produit possède de gros défauts
Sans que l'on sache pourquoi ! lorsque nous utilisons la camera, tout à coup elle se déconnecte et l'appareil ne réagit plus du tout ? On pense que cela provient de la batterie qui se serait déchargée, mais non car il faut le ré-initialiser pour qu'il fonctionne de nouveau. Mais la panne revient au bout de quelques minutes à chaque fonctionnement. En résumé c'est un mauvais achat que je regrette profondément. Appareil non conforme car pas fiable du tout.
Esta avaliação foi feita para CAM295WH Caméra HD
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