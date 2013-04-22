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Descontinuado
CEM2101/10
Desfrute de música ao vivo no automóvel
O Philips CEM2101 permite-lhe desfrutar, de forma perfeita, de música de várias fontes de CD, USB e leitores MP3 portáteis no seu automóvel. Dispõe de um painel frontal amovível anti-roubo para maior segurança e uma protecção antichoque para música sem sobressaltos durante as viagens.
CD
USB
Active o Dynamic Bass Boost (DBB) e as frequências mais baixas são melhoradas electronicamente para aumentar a consistência na reprodução do som, especialmente quando o volume do altifalante estiver baixo. Ouça sempre graves impressionantes.
Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Críticas