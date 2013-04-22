Desfrute de música ao vivo no automóvel

O Philips CEM2101 permite-lhe desfrutar, de forma perfeita, de música de várias fontes de CD, USB e leitores MP3 portáteis no seu automóvel. Dispõe de um painel frontal amovível anti-roubo para maior segurança e uma protecção antichoque para música sem sobressaltos durante as viagens.