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Descontinuado

CarStudioSistema de áudio para automóvel

CEM2101/10

Desfrute de música ao vivo no automóvel

O Philips CEM2101 permite-lhe desfrutar, de forma perfeita, de música de várias fontes de CD, USB e leitores MP3 portáteis no seu automóvel. Dispõe de um painel frontal amovível anti-roubo para maior segurança e uma protecção antichoque para música sem sobressaltos durante as viagens.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Desfrute de música ao vivo no automóvel

  • CD

  • USB

Dynamic Bass Boost melhora electronicamente os tons graves

Dynamic Bass Boost melhora electronicamente os tons graves

Active o Dynamic Bass Boost (DBB) e as frequências mais baixas são melhoradas electronicamente para aumentar a consistência na reprodução do som, especialmente quando o volume do altifalante estiver baixo. Ouça sempre graves impressionantes.

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Excelente protecção antichoque para uma experiência musical perfeita

Especificações técnicas

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