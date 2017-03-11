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Descontinuado
CSS5235Y/12
De som estéreo a surround em segundos
Crie uma sala de cinema em casa com os altifalantes de cinema em casa surround sem fios CSS5235Y da Philips, um conjunto de altifalantes estéreo que se transforma num sistema de som surround em segundos. Desfrute de um som incrível e de transmissão de música Bluetooth incorporada sem esforço.
Som surround sem fios 4.1
Bluetooth® e NFC
HDMI ARC
Com o Crystal Clear Sound da Philips poderá distinguir e desfrutar de cada detalhe sonoro da forma como este deve ser ouvido e como o artista ou o realizador o concebeu! O Crystal Clear Sound reproduz a fonte de som - independentemente de ser um filme de acção, um musical ou um espectáculo ao vivo - de forma fiel, precisa e sem qualquer distorção. Os sistemas de cinema em casa da Philips com Crystal Clear Sound mantêm o processamento de áudio num nível mínimo, preservando a pureza do conteúdo de áudio original. O resultado é uma maior precisão sonora oferecida aos seus ouvidos.
Mergulhe o seu sentido de audição em som surround excelente sempre que desejar. Basta remover os altifalantes surround sem fios das unidades dos altifalantes principais esquerdo e direito e colocá-los no fundo da sala para obter a experiência de som surround multicanais nos seus jogos e filmes. Quando a acção terminar, basta voltar a encaixar os altifalantes para música e programas de TV. Utilizando uma tecnologia de áudio sem fios patenteada com altifalantes surround que funcionam numa frequência exclusiva, não há quaisquer interferências de rede. O resultado é um sistema surround completamente sem fios com uma qualidade de áudio sem perdas para música e filmes.
2.9
de 5
11
Críticas
Mcsm
11/03/2017
Deutschland
Comprador verificado
Preis
Gutes Preis -Leisungsverhaeltnis, Kabel leider etwas dick zum verlegen
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Esta avaliação foi feita para CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher
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ls65
25/03/2017
France
Comprador verificado
Très bon produit
Home cinéma très simple à utiliser, peu de câblage et liaisons Bluetooth sont l'atout de cet appareil. Enfin plus de câbles qui ceinturent la pièce. Bonne qualité sonore pour la musique, et aussi pour les films avec un effet surround efficace.
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Esta avaliação foi feita para CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma
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Fred64
24/01/2016
France
Un Home Cinéma 4.1 efficace, simple et peu encombrant
Bonjour, cherchant un système performant peu encombrant, simple (sans fil) et peu onéreux, ce syteme répond a toute mes attentes. Un son de très bonne qualité, une finition correcte, et un surround efficace en position 4.1 pour mes Blu-Ray. On regrettera l'absence de AirPlay, d'interface visuelle pour les réglages (Bass Trebble) ainsi que d'une application dédié sur smartphone pour paramètrer en fonction de la position d'écoute et lire sa musique (stocké sur un NAS par exemple)
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