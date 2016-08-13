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Descontinuado

Colunas de cinema em casa Zenit

CSS5330B/12

3.3

| (7) Críticas

Renda-se à maravilhosa aparência e sensação Zen

Renda-se à simplicidade pura com as colunas cinematográficas Zenit da Philips e desfrute de um som natural e equilibrado num design com materiais modernos e autênticos. A gestão de cabos inteligente e o subwoofer sem fios asseguram uma fantástica experiência sem desarrumações.

Ver todos os benefícios

Livre de fios e desarrumações

Renda-se à maravilhosa aparência e sensação Zen

  • Subwoofer sem fios 3.1

  • Bluetooth® e NFC

  • HDMI 4K-2K

Passagem HDMI 4K2K para desfrutar de conteúdo Ultra HD

Passagem HDMI 4K2K para desfrutar de conteúdo Ultra HD

O HDMI 4K2K incorpora o padrão HDMI 1.4. Isto adiciona o suporte para conteúdo de vídeo em definição ultra-alta (UHD). Actualmente, isto refere-se a 4K, que corresponde a um máximo de 4096 píxeis de largura por 2160 píxeis de altura, ou quatro vezes o tamanho de um ecrã HD 1080p padrão. O termo abrange uma resolução 4K ligeiramente menor de 3840 píxeis de largura por 2160 píxeis de altura. Ambos os formatos são compatíveis com HDMI 1.4. Os ecrãs 4K colocam sistemas de cinema em casa de topo de gama no mesmo patamar utilizado em muitas salas de cinema comerciais. Para tornar as colunas compatíveis com tecnologias futuras, este padrão foi integrado para o crescimento dos televisores 4K.

Colunas MTM que permitem um som alto e reproduzido de forma autêntica

A configuração midwoofer-tweeter-midwoofer (MTM) em todas as colunas principais e satélite permite um som alto e com reprodução autêntica, independentemente da posição de audição. Pode desfrutar de um som sempre cristalino e sem distorções, mesmo quando está sentado.

HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.3

de 5

7

Críticas

2

13/08/2016

France

France

Comprador verificado

excellent!!!!

bonjour, bonjour, oui je recommande ces enceintes!!!!! tout d'abord j'écoute énormément de musique cd ou dvd (blues, blues rock, et rock enfin la bonne musique ;-) :-) ) simple à installer, le design est raffiné, et par dessus tout le son est excellent, ( clarté, réglages, et puissance) en un mot tout y est!!!! :-) ;-) ha oui et le bluetooth, bien pratique, moi j'ai quelque soucis pour la synchro, mais l'assistance philips est bien présente et efficace, j'en profite pour remercier la personne que j'ai eu au chat!!!! voilà personnellement je suis ravie de mon achat!!!!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CSS5330B Enceintes Home Cinéma Zenit

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13/08/2016

France

France

Comprador verificado

excellent!!!!

bonjour, bonjour, oui je recommande ces enceintes!!!!! tout d'abord j'écoute énormément de musique cd ou dvd (blues, blues rock, et rock enfin la bonne musique ;-) :-) ) simple à installer, le design est raffiné, et par dessus tout le son est excellent, ( clarté, réglages, et puissance) en un mot tout y est!!!! :-) ;-) ha oui et le bluetooth, bien pratique, moi j'ai quelque soucis pour la synchro, mais l'assistance philips est bien présente et efficace, j'en profite pour remercier la personne que j'ai eu au chat!!!! voilà personnellement je suis ravie de mon achat!!!!!

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18/05/2017

France

France

Comprador verificado

Compact, simple et efficace

Très bon produit, J'ai eu un peu de déception au début lorsque le son venait du décodeur (canal) le subwoofer émettais des bruits parasites. Je me suis vite rendu compte que c'était justement le décodeur qui ne fournissait pas un son de bonne qualité en utilisant le home cinéma avec mon bluray. Que ce soit en MP3, sur youtube ou avec un bon film, le son est profond et on a vraiment l'impression d'avoir un 5.1. Les basse sont puissantes, et l'enceinte centrale permet d'avoir des voix bien claires et audibles. A conseiller pour tous ceux qui ne veulent pas s'embêter à câbler des enceintes arrières. Même avec un salon de grande superficie, il y en a largement assez.

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