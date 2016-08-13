Passant d'un ampli avec des enceintes qui prenaient beaucoup de places, je décide de passer sur une barre de son suite à une visite dans un magasin d'électroménager avec des barres en test. Le design et le caisson de basses (ainsi que les divers avis sur le net:) le font aller vers ce modèle. L'installation est facile, la connection aussi, les premiers essais plutôt positif en Bluetooth mais le son manque d'aigues via la TV (branchée en HDMI). Après quelques réglages c'est mieux mais il reste un problème avec le caisson de basses (!!) qui fait des sortes de "ploc ploc" comme si le signal n'était pas assez fort pour émettre un son! Ceci se fait lorsque l'on regarde la tv (soit 80% de l'utilisation de la barre). Malgré les essais de réglages la solution a été de.... débrancher le caisson (super!) Au final un son bon pour écouter de la musique en Bluetooth Et passable pour la tv ! Ce qui est décevant!