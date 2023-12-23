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Aquecimento rápido em 2 segundos
Apresentação da temperatura
Com tecnologia de IA para poupança de energia
Ligado à aplicação Air+
Sinta o aquecimento potente e imediato em apenas 2 segundos com potência ajustável até 2000 W. Ideal para divisões de até 20 m2.
A apresentação da temperatura no dispositivo oferece um controlo rápido e intuitivo, permitindo monitorizar e ajustar as definições de aquecimento para o nível de conforto pretendido. A apresentação melhorada da temperatura oferece uma maior precisão(2). Para conforto adicional, basta desligar a luz do visor e desfrutar de um ambiente calmo.
A primeira gama de aquecimento elétrico do mundo que utiliza IA para poupar energia enquanto aquece uma divisão. A nossa tecnologia Eco AI ajusta a temperatura da sua divisão, analisa hábitos de utilização e monitoriza o ambiente circundante para otimizar o consumo de energia. Basta ativar o modo Auto+ na aplicação Air+ para descobrir mais funcionalidades e desfrutar de conforto personalizado com uma poupança de energia de até 50% (1).
Prémios
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Mysticalcracker
23/12/2023
Portugal
Comprador verificado
O produto è muito bom
Pena nao ser compatible com os assisténtes vocal grande defeito e uma pena .....
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
Luisdiver
05/12/2023
Portugal
Comprador verificado
Qualidade preço
Excelentes funcionalidades e fácil de operar. Fácilregulação dos parâmetros
Pontos positivos
temporizador e controlo de temperatura
Pontos negativos
dava jeito ter um comando próprio também
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
(1) Este aparelho com o modo Auto Plus com tecnologia de IA pode poupar até 50% de kWh em comparação com o mesmo aparelho com controlo manual e até 25% de kWh apenas com controlo da temperatura. As poupanças variam com base nas condições meteorológicas, na localização geográfica, na disposição da divisão e nos padrões de utilização.
(2) O dispositivo foi atualizado para refletir mais eficazmente a temperatura da divisão. Contudo, a temperatura apresentada no dispositivo pode diferir ligeiramente da temperatura da divisão, uma vez que corresponde à temperatura em redor do aquecedor.
(3) Nível de som na velocidade 1, com base na norma IEC 60704-2-2