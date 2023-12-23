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  • Aquecimento potente, eficiência energética ideal
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Série 5000Torre aquecedora inteligente de cerâmica

CX5120/11

5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

1 prémio

Aquecimento potente, eficiência energética ideal
Desfrute de um aquecimento poderoso e de um controlo de temperatura simplificado. Inclui aquecimento rápido em 2 segundos com potência ajustável até 2000 W, tecnologia Eco AI para poupança de energia, conetividade da aplicação e funcionalidades de segurança avançadas.
Ver todos os benefícios

Poupa até 50% de energia vs aquecedores de ventoinha normais (1)

Aquecimento potente, eficiência energética ideal

  • Aquecimento rápido em 2 segundos

  • Apresentação da temperatura

  • Com tecnologia de IA para poupança de energia

  • Ligado à aplicação Air+

Conforto imediato com aquecimento rápido em 2 segundos

Conforto imediato com aquecimento rápido em 2 segundos

Sinta o aquecimento potente e imediato em apenas 2 segundos com potência ajustável até 2000 W. Ideal para divisões de até 20 m2.

Apresent. temper. para controlo fácil

Apresent. temper. para controlo fácil

A apresentação da temperatura no dispositivo oferece um controlo rápido e intuitivo, permitindo monitorizar e ajustar as definições de aquecimento para o nível de conforto pretendido. A apresentação melhorada da temperatura oferece uma maior precisão(2). Para conforto adicional, basta desligar a luz do visor e desfrutar de um ambiente calmo.

Eco AI poupa 50% energ. vs aquec. vent. norm. (1)

Eco AI poupa 50% energ. vs aquec. vent. norm. (1)

A primeira gama de aquecimento elétrico do mundo que utiliza IA para poupar energia enquanto aquece uma divisão. A nossa tecnologia Eco AI ajusta a temperatura da sua divisão, analisa hábitos de utilização e monitoriza o ambiente circundante para otimizar o consumo de energia. Basta ativar o modo Auto+ na aplicação Air+ para descobrir mais funcionalidades e desfrutar de conforto personalizado com uma poupança de energia de até 50% (1).

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_DA_AW00008000

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

23/12/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O produto è muito bom

Pena nao ser compatible com os assisténtes vocal grande defeito e uma pena .....

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica

Sim, recomendo este produto

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05/12/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Qualidade preço

Excelentes funcionalidades e fácil de operar. Fácilregulação dos parâmetros

Pontos positivos

temporizador e controlo de temperatura

Pontos negativos

dava jeito ter um comando próprio também

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. (1) Este aparelho com o modo Auto Plus com tecnologia de IA pode poupar até 50% de kWh em comparação com o mesmo aparelho com controlo manual e até 25% de kWh apenas com controlo da temperatura. As poupanças variam com base nas condições meteorológicas, na localização geográfica, na disposição da divisão e nos padrões de utilização.

  2. (2) O dispositivo foi atualizado para refletir mais eficazmente a temperatura da divisão. Contudo, a temperatura apresentada no dispositivo pode diferir ligeiramente da temperatura da divisão, uma vez que corresponde à temperatura em redor do aquecedor.

  3. (3) Nível de som na velocidade 1, com base na norma IEC 60704-2-2