ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Arrefecimento potente mas silencioso
  • Arrefecimento potente mas silencioso
  • Arrefecimento potente mas silencioso
  • Arrefecimento potente mas silencioso
  • Arrefecimento potente mas silencioso
  • Arrefecimento potente mas silencioso
  • Arrefecimento potente mas silencioso
  • Arrefecimento potente mas silencioso
  • Arrefecimento potente mas silencioso
  • Arrefecimento potente mas silencioso
  • Arrefecimento potente mas silencioso
  • Arrefecimento potente mas silencioso
  • Arrefecimento potente mas silencioso
  • Arrefecimento potente mas silencioso

Série 5000Ventoinha de torre

CX5535/00

Arrefecimento potente mas silencioso
Desfrute de um arrefecimento potente com ruído e consumo de energia mínimos. Concebida para um elevado desempenho, esta ventoinha de rotação automática confere um efeito de arrefecimento rápido a toda a divisão. Opcionalmente, também pode perfumar o ar com os seus aromas favoritos.
Ver todos os benefícios

Desempenho, qualidade e conforto

Arrefecimento potente mas silencioso

  • Fluxo de ar da ventoinha de 2230 m3/h

  • Telecomando

  • Design esguio de 105 cm

  • Adequado para difusão de aromas

Grande cobertura de fluxo de ar para um arrefecimento confortável

Grande cobertura de fluxo de ar para um arrefecimento confortável

A nossa saída de ar foi concebida para ser ampla e elevada, proporcionando uma máxima cobertura e arrefecendo rapidamente toda a divisão. Com uma funcionalidade de oscilação a 60°, a ventoinha é capaz de chegar a qualquer local, garantindo que toda a divisão se mantém fresca e confortável.

Um modo para cada estado de espírito

Um modo para cada estado de espírito

Com as três definições de velocidade, pode personalizar totalmente o desempenho da ventoinha de acordo com as suas necessidades, quer prefira uma brisa suave ou um fluxo de ar mais potente. Com três modos versáteis (normal, brisa natural, sono silencioso), pode escolher o modo perfeito que se adequa às suas preferências, personalizando totalmente o seu conforto.

Arrefecimento ultrassilencioso, com um ruído mínimo de 28 dB

Arrefecimento ultrassilencioso, com um ruído mínimo de 28 dB

A 28 dB, na velocidade mais baixa, a ventoinha é ainda mais silenciosa do que um murmúrio. Desfrute de um ambiente calmo onde pode trabalhar, ler e dormir sem distrações.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. (1) A compra deste produto não inclui os óleos essenciais.

  2. (2) O nível médio de som, com base na norma IEC 60704-2-7:2020.