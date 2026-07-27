Um modo para cada estado de espírito

Com as três definições de velocidade, pode personalizar totalmente o desempenho da ventoinha de acordo com as suas necessidades, quer prefira uma brisa suave ou um fluxo de ar mais potente. Com três modos versáteis (normal, brisa natural, sono silencioso), pode escolher o modo perfeito que se adequa às suas preferências, personalizando totalmente o seu conforto.