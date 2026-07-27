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CX5535/00
Fluxo de ar da ventoinha de 2230 m3/h
Telecomando
Design esguio de 105 cm
Adequado para difusão de aromas
A nossa saída de ar foi concebida para ser ampla e elevada, proporcionando uma máxima cobertura e arrefecendo rapidamente toda a divisão. Com uma funcionalidade de oscilação a 60°, a ventoinha é capaz de chegar a qualquer local, garantindo que toda a divisão se mantém fresca e confortável.
Com as três definições de velocidade, pode personalizar totalmente o desempenho da ventoinha de acordo com as suas necessidades, quer prefira uma brisa suave ou um fluxo de ar mais potente. Com três modos versáteis (normal, brisa natural, sono silencioso), pode escolher o modo perfeito que se adequa às suas preferências, personalizando totalmente o seu conforto.
A 28 dB, na velocidade mais baixa, a ventoinha é ainda mais silenciosa do que um murmúrio. Desfrute de um ambiente calmo onde pode trabalhar, ler e dormir sem distrações.
Críticas
(1) A compra deste produto não inclui os óleos essenciais.
(2) O nível médio de som, com base na norma IEC 60704-2-7:2020.