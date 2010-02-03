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Descontinuado
DC1050/12
Liberte a sua música iPod
Liberte a sua música iPod e desfrute de som nítido no Sistema de Música Sem Fios Philips da sua preferência.
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3.0
de 5
2
Críticas
Justalongfromthecottage
03/02/2010
United Kingdom
Simply a Must
An absolute must for your ipod music to be played on your wireless music system.
Esta avaliação foi feita para Streamium DC1050 Docking cradle
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Nederbelt
07/12/2010
Nederland
opgepast werkt niet bij elke streamium
dit werkt enkel bij de grote dure streamium radios. niet bij de kleinere.
Esta avaliação foi feita para Streamium DC1050 Houder/basisstation
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