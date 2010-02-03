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DC1050/12

3

| (2) Críticas

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3.0

de 5

2

Críticas

4
3
2

03/02/2010

United Kingdom

United Kingdom

Simply a Must

An absolute must for your ipod music to be played on your wireless music system.

Esta avaliação foi feita para Streamium DC1050 Docking cradle

Esta avaliação foi feita para Streamium DC1050 Docking cradle

07/12/2010

Nederland

Nederland

opgepast werkt niet bij elke streamium

dit werkt enkel bij de grote dure streamium radios. niet bij de kleinere.

Esta avaliação foi feita para Streamium DC1050 Houder/basisstation

Esta avaliação foi feita para Streamium DC1050 Houder/basisstation

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