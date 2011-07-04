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Descontinuado
Comece o dia à sua maneira!
Comece o dia com o rádio relógio Philips para iPhone/iPod que reproduz as suas músicas preferidas com um óptimo som. Dispõe de diferentes definições de alarmes para os dias úteis e para os fins-de-semana, rádio FM e MP3 Link para mais opções de música.
Concebido tendo em vista os estilos de vida modernos, este rádio relógio tem uma função de alarme dupla que permite definir diferentes alarmes para dias de semana e fins-de-semana ou até mesmo variar as definições do alarme para casais. As definições do alarme podem ser personalizadas para as mesmas horas de alarme durante toda a semana, de segunda a domingo. Em alternativa, pode definir o alarme para tocar cedo de segunda a sexta e para poder ficar na cama mais tempo aos sábados e domingos. Seja qual for a escolha, esta prática função poupa o trabalho de definir uma hora de alarme para cada noite.
Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.
3.9
de 5
9
Críticas
88%
recomendam este produto
Gigioblu
04/07/2011
Italia
Contento del mio acquisto
Mi trovo molto bene, ottimo sound ( non è uno stereo ma amplifica molto bene l'ipod) ideale per la camera mi trovo bene come sveglia e adoro la modalità sleep. Unico contro l'alimentatore un po ingombrante e scomodo. Sono molto conteto del mio acquisto!
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Esta avaliação foi feita para DC220 Radiosveglia per iPod/iPhone
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Truwi
24/04/2022
Österreich
Tolles Produkt, sehr langlebig
Habe das Gerät nun seit über 10 Jahren und funktioniert noch immer hervorragend, auch der Klang ist für einen Radiowecker wirklich Top!
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Esta avaliação foi feita para DC220 Radiowecker für iPod/iPhone
Data de utilização 2020-04-24
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Data de utilização 2020-04-24
launisien
22/10/2011
France
bon produit
C'est un bon produit.L'utilisation est assez intuitive. Un son de Bonne Qualité, pour la Radio et un appareil type Ipod. Pas encombrant. C'est un appareil d'un bon rapport Qualité /Prix
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Esta avaliação foi feita para DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone
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