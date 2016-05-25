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Descontinuado
Acorde ao som de excelente música
Acorde suavemente ao som da música fantástica do seu iPod/iPhone/iPad com o conector Lightning ou actualize-se com as notícias da rádio. Torne as suas manhãs mais alegres com um som cristalino e dê um toque de elegância ao seu quarto com a caixa em alumínio.
com conector Lightning
para iPod/iPhone/iPad
FM, alarme duplo
10 W, energia de reserva p/ hora/alarme
Concebido tendo em vista os estilos de vida modernos, este rádio relógio tem uma função de alarme dupla que permite definir diferentes alarmes para dias de semana e fins-de-semana ou até mesmo variar as definições do alarme para casais. As definições do alarme podem ser personalizadas para as mesmas horas de alarme durante toda a semana, de segunda a domingo. Em alternativa, pode definir o alarme para tocar cedo de segunda a sexta e para poder ficar na cama mais tempo aos sábados e domingos. Seja qual for a escolha, esta prática função poupa o trabalho de definir uma hora de alarme para cada noite.
O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.
4.5
de 5
10
Críticas
90%
recomendam este produto
dadus1
25/05/2016
Deutschland
Tolles Gerät mit einem guten Sound
Das Gerät ist sehr gut. Design finde ich sehr ansprechend. Die Bediennung ist einfach und intuitiv. Das Display ist nicht überladen mit Texten und sehr gut lesbar. Den Sound finde ich schon erstaunlich für diese Gerätegröße. Also ein rundum gelungenes Gerät.
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Bas25
06/01/2016
Nederland
Comprador verificado
Mooi design en goed geluid
Is niet de goed koopste maar ziet er chique uit en doet wat hij moet doen.
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Esta avaliação foi feita para DC295 Docking station voor iPod/iPhone
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dadus
16/03/2014
Deutschland
Tolles Gerät
Design ist Geschmackssache. mir gefällt es. Der Sound ist sehr gut. Die Anbindung mit dem IPad & IPod funktioniert problemlos. Die Bedienungstasten sind sehr komfortabel und gut positioniert. Die Fernbedienung ist übersichtlich sortiert. Das Gerät wäre unschlagbar wenn man noch Internetradio darin implementiert hätte.
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