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Descontinuado
Comece o dia à sua maneira!
Comece o dia de forma agradável com a música do iPhone/iPod no rádio relógio da Philips com alarme duplo. Possuindo várias fontes, este elegante sistema permite-lhe despertar ao som da música que selecciona de dispositivos portáteis ou da rádio.
8 W
O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para optimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.
Concebido tendo em vista os estilos de vida modernos, este rádio relógio tem uma função de alarme dupla que permite definir diferentes alarmes para dias de semana e fins-de-semana ou até mesmo variar as definições do alarme para casais. As definições do alarme podem ser personalizadas para as mesmas horas de alarme durante toda a semana, de segunda a domingo. Em alternativa, pode definir o alarme para tocar cedo de segunda a sexta e para poder ficar na cama mais tempo aos sábados e domingos. Seja qual for a escolha, esta prática função poupa o trabalho de definir uma hora de alarme para cada noite.
Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.
4.3
de 5
36
Críticas
89%
recomendam este produto
Graduado
19/05/2012
España
Una magnifica cuna para tu iPhone
Estupendas funciones en un solo producto, cargador, despertador (puedes elegir si quieres que te despierte la radio, la música de tu iphone o el timbre predefinido por Philips), reproductor de radio o mp3 si usas el cable adaptador. Recomendable totalmente.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DC315 Radio reloj despertador para iPod/iPhone
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kymerita
16/01/2012
España
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DirkBrna
05/01/2012
España
Muy bueno!
La verdad es que el diseño es genial y el sonido sorprendentemente bueno (lo uso como reproductor mientras hago otras cosas por casa). Por otro lado comentar que es comptible con mi iphone4 aunque no lo ponga. Lo carga y reproduce canciones. Buena compra si quieres olvidarte del cable de carga y despertarte con un buen diseño y calidad de sonido. 10/10
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Evite a utilização prolongada do aparelho a um volume superior a 85 dB, pois pode prejudicar a audição.