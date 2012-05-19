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Descontinuado

Rádio relógio com alarme para iPod/iPhone

DC315/12

4.3

| (36) Críticas | 89% recomendam este produto

Comece o dia à sua maneira!

Comece o dia de forma agradável com a música do iPhone/iPod no rádio relógio da Philips com alarme duplo. Possuindo várias fontes, este elegante sistema permite-lhe despertar ao som da música que selecciona de dispositivos portáteis ou da rádio.

Ver todos os benefícios

Acorde ao som das músicas do seu iPhone/ iPod

Comece o dia à sua maneira!

  • 8 W

Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para optimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Definição de alarme para dias de semana/fim-de-semana para complementar o seu estilo de vida

Definição de alarme para dias de semana/fim-de-semana para complementar o seu estilo de vida

Concebido tendo em vista os estilos de vida modernos, este rádio relógio tem uma função de alarme dupla que permite definir diferentes alarmes para dias de semana e fins-de-semana ou até mesmo variar as definições do alarme para casais. As definições do alarme podem ser personalizadas para as mesmas horas de alarme durante toda a semana, de segunda a domingo. Em alternativa, pode definir o alarme para tocar cedo de segunda a sexta e para poder ficar na cama mais tempo aos sábados e domingos. Seja qual for a escolha, esta prática função poupa o trabalho de definir uma hora de alarme para cada noite.

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

36

Críticas

89%

recomendam este produto

2

19/05/2012

España

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Una magnifica cuna para tu iPhone

Estupendas funciones en un solo producto, cargador, despertador (puedes elegir si quieres que te despierte la radio, la música de tu iphone o el timbre predefinido por Philips), reproductor de radio o mp3 si usas el cable adaptador. Recomendable totalmente.

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Esta avaliação foi feita para DC315 Radio reloj despertador para iPod/iPhone

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16/01/2012

España

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05/01/2012

España

España

Muy bueno!

La verdad es que el diseño es genial y el sonido sorprendentemente bueno (lo uso como reproductor mientras hago otras cosas por casa). Por otro lado comentar que es comptible con mi iphone4 aunque no lo ponga. Lo carga y reproduce canciones. Buena compra si quieres olvidarte del cable de carga y despertarte con un buen diseño y calidad de sonido. 10/10

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Avisos legais

  1. Evite a utilização prolongada do aparelho a um volume superior a 85 dB, pois pode prejudicar a audição.