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Descontinuado

estação de base para iPod/iPhone/iPad

DC390/12

4.3

| (31) Críticas | 84% recomendam este produto

Desperte

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone/iPad e obtenha um som rico e cristalino. Esta elegante base para secretária em alumínio pode carregar até dois dispositivos em simultâneo. Também funciona como despertador para começar o seu dia com as suas músicas ou estações de rádio favoritas.

Ver todos os benefícios

ao som de música fantástica do seu iPod/iPhone/iPad

Desperte

  • Alumínio

  • Base dupla

Potência de saída total de 10 W RMS

Potência de saída total de 10 W RMS

RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Caixa em alumínio para uma aparência de qualidade

Caixa em alumínio para uma aparência de qualidade

A forma em alumínio é leve e pode suportar ambientes de alta temperatura, oferece alta resistência e rigidez, assim como boa resistência à corrosão.

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

31

Críticas

84%

recomendam este produto

15/05/2012

España

España

Excelente

Posee un sonido muy bueno con unos buenos graves. El diseño es muy bonito y ocupa poco espacio. Que tenga dos docks me pareció un gran motivo como para decidirme por su compra. Muy satisfecho. La única pega es que resulta un tanto complicado acceder a algunas funciones como la configuración de la alarma, puesta en hora, etc.

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Esta avaliação foi feita para DC390 estación base para iPod/iPhone/iPad

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Esta avaliação foi feita para DC390 estación base para iPod/iPhone/iPad

29/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellence :7)

I can't believe some of the negative reviews I've just read ? I have just been given one if these as a Christmas present, and I have to say I am so happy with it, it's has an AMAZING sound for such a small device ! It also is made to a very high quality finish. Its very heavy for its size ,I would probably say that's because it has a large amplifier inside & because of the outside steel looking case. I can't believe how loud it will play with no distortion, very good value for money & some very clever features ,you can't go wrong !

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29/12/2012

United Kingdom

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Excellence :7)

I can't believe some of the negative reviews I've just read ? I have just been given one if these as a Christmas present, and I have to say I am so happy with it, it's has an AMAZING sound for such a small device ! It also is made to a very high quality finish. Its very heavy for its size ,I would probably say that's because it has a large amplifier inside & because of the outside steel looking case. I can't believe how loud it will play with no distortion, very good value for money & some very clever features ,you can't go wrong !

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