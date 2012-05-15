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Descontinuado
Desperte
Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone/iPad e obtenha um som rico e cristalino. Esta elegante base para secretária em alumínio pode carregar até dois dispositivos em simultâneo. Também funciona como despertador para começar o seu dia com as suas músicas ou estações de rádio favoritas.
Alumínio
Base dupla
RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
A forma em alumínio é leve e pode suportar ambientes de alta temperatura, oferece alta resistência e rigidez, assim como boa resistência à corrosão.
Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.
4.3
de 5
31
Críticas
84%
recomendam este produto
BouzaS
15/05/2012
España
Excelente
Posee un sonido muy bueno con unos buenos graves. El diseño es muy bonito y ocupa poco espacio. Que tenga dos docks me pareció un gran motivo como para decidirme por su compra. Muy satisfecho. La única pega es que resulta un tanto complicado acceder a algunas funciones como la configuración de la alarma, puesta en hora, etc.
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Esta avaliação foi feita para DC390 estación base para iPod/iPhone/iPad
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Sparky3373
29/12/2012
United Kingdom
Excellence :7)
I can't believe some of the negative reviews I've just read ? I have just been given one if these as a Christmas present, and I have to say I am so happy with it, it's has an AMAZING sound for such a small device ! It also is made to a very high quality finish. Its very heavy for its size ,I would probably say that's because it has a large amplifier inside & because of the outside steel looking case. I can't believe how loud it will play with no distortion, very good value for money & some very clever features ,you can't go wrong !
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Esta avaliação foi feita para DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad
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PB1234
29/12/2012
United Kingdom
Excellence :7)
I can't believe some of the negative reviews I've just read ? I have just been given one if these as a Christmas present, and I have to say I am so happy with it, it's has an AMAZING sound for such a small device ! It also is made to a very high quality finish. Its very heavy for its size ,I would probably say that's because it has a large amplifier inside & because of the outside steel looking case. I can't believe how loud it will play with no distortion, very good value for money & some very clever features ,you can't go wrong !
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