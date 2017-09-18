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Descontinuado
Desfrute de música do iPod/iPhone/iPad num som excelente
Mergulhe no som potente deste sistema de base imponente da Philips que dispõe de um sistema de altifalantes 2.1, um subwoofer potente integrado e 120 W de potência de saída. Para além isso, este altifalante elegante exclusivo apresenta-se como uma base facilmente acessível para iPod/iPhone/iPad.
Base para iPod/iPhone/iPad
Este sistema tem 120 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
Design único em torre para se adaptar ao seu estilo de vida.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.5
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
miguelin1995
18/09/2017
España
Muy bueno
El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable
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Esta avaliação foi feita para DC5070 sistema docking
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18/01/2012
France
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Esta avaliação foi feita para DC5070 Station d'accueil
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BenB
10/04/2012
Nederland
strak design met goede geluidskwaliteit
easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner
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