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Descontinuado

Sistema de som com base

DC5070/10

4.5

| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

Desfrute de música do iPod/iPhone/iPad num som excelente

Mergulhe no som potente deste sistema de base imponente da Philips que dispõe de um sistema de altifalantes 2.1, um subwoofer potente integrado e 120 W de potência de saída. Para além isso, este altifalante elegante exclusivo apresenta-se como uma base facilmente acessível para iPod/iPhone/iPad.

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Obcecado pelo som

Desfrute de música do iPod/iPhone/iPad num som excelente

  • Base para iPod/iPhone/iPad

Potência de saída total de 120 W RMS

Potência de saída total de 120 W RMS

Este sistema tem 120 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Design único em torre para se adaptar ao seu estilo de vida

Design único em torre para se adaptar ao seu estilo de vida.

Um só telecomando para o sistema e o iPod

Um só telecomando para o sistema e o iPod

Especificações técnicas

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Críticas

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4.5

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

18/09/2017

España

España

Muy bueno

El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DC5070 sistema docking

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DC5070 sistema docking

18/01/2012

France

France

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DC5070 Station d'accueil

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DC5070 Station d'accueil

10/04/2012

Nederland

Nederland

strak design met goede geluidskwaliteit

easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DC5070 dockinggeluidssysteem

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