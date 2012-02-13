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Descontinuado
DCM1130/12
Descontraia com música fantástica
Ligue à alimentação - e a um som rico - quando colocar na base e carregar o seu iPod/iPhone neste sistema micro da Philips. O Dynamic Bass Boost irá cativar a sua audição, enquanto o seu acabamento elegante e compacto irá melhorar qualquer espaço e atrair os seus sentidos.
com conector de 30 pinos
para iPod/iPhone
CD, CD de MP3, USB, FM
10 W
Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto se encontrar na base.
Com um telecomando prático, para maior comodidade ao seu alcance, só tem de se sentar e descontrair.
Este sistema de música Philips tem 10 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
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Críticas