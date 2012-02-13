Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo

Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto se encontrar na base.