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Descontinuado

Sistema micro de som clássico

DCM1130/12

Descontraia com música fantástica

Ligue à alimentação - e a um som rico - quando colocar na base e carregar o seu iPod/iPhone neste sistema micro da Philips. O Dynamic Bass Boost irá cativar a sua audição, enquanto o seu acabamento elegante e compacto irá melhorar qualquer espaço e atrair os seus sentidos.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Descontraia com música fantástica

  • com conector de 30 pinos

  • para iPod/iPhone

  • CD, CD de MP3, USB, FM

  • 10 W

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo

Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto se encontrar na base.

Telecomando prático para comodidade extra

Telecomando prático para comodidade extra

Com um telecomando prático, para maior comodidade ao seu alcance, só tem de se sentar e descontrair.

Potência de saída total de 10 W RMS

Potência de saída total de 10 W RMS

Este sistema de música Philips tem 10 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Especificações técnicas

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Críticas

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