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Descontinuado
DCM2020/12
Descontraia com música fantástica
Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone/iPad em simultâneo. Também podem ser ligados outros leitores de música portáteis a este sistema micro de som DCM2020/12 da Philips através de USB Directo ou MP3 Link. Desfrute das suas músicas com o som poderoso dos altifalantes Bass Reflex.
com conector de 30 pinos
para iPod/iPhone/iPad
CD, CD de MP3, USB, FM
20 W
O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para optimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.
O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.
3.7
de 5
14
Críticas
robasy
15/05/2012
Italia
ottimo
molto bello . qualita' ottima. sicuramente valuto l'acquisto di unaltro modello per altro locale della casa
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM2020 Sistema musicale micro
Sim, recomendo este produto
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Tim146
17/06/2013
Nederland
Super
Het is een prima radio een super radio zelfs Je kan er van alles mee Hij is ook gemakkelijk te tillen Echt super Tim 17 juni 2013
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM2020 Micromuzieksysteem
Sim, recomendo este produto
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lucechiara
15/05/2012
Italia
Buon prodotto qualità/prezzo
Ho scelto questo prodotto dopo una accurata selezione dapprima tra i prodotti philips e non e poi solo tra quelli philips direttamente dal sito e devo dire che in base alle caratteristiche e al design mi è sembrato un prodotto davvero valido, anche per il rapporto qualità/prezzo. Lo sto utilizzando da già quasi cinque mesi e il prodotto philips circa l'audio mi ha soddisfatto anche stavolta oltre ad averlo trovato un buon prodotto per le altre caratteristiche tecniche quali ad esempio come base docking.
Sim, recomendo este produto
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