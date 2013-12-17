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Descontinuado
DCM2060/12
Sistema de som que se adapta à sua casa
Permita que a sua música portátil seja reproduzida em casa. Este sistema micro de música Philips DCM2060/12 é fornecido com uma base para iPod/iPhone/iPad e com USB Directo para dispositivos portáteis. Quer esteja montado na parede ou apoiado num suporte de mesa, o sistema tem uma aparência sensacional.
Base para iPod/iPhone/iPad
O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para optimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.
O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.
4.0
de 5
20
Críticas
Zacks79
17/12/2013
España
Prestaciones y diseño muy buenos
Es un producto bueno he innovador además de completo y no ocupa a penas sitio
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Patrick58
17/08/2017
France
Comprador verificado
Pratique et fiable
Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.
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Mimi73000
17/08/2017
France
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