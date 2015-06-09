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Descontinuado
Sistema de som que se adapta à sua casa
Permita que a sua música portátil seja reproduzida em casa. Este sistema de micro som DCM2068/12 da Philips é fornecido com uma base para iPod/iPhone/iPad e com USB Directo para dispositivos portáteis. Quer esteja montado na parede ou apoiado num suporte de mesa, o sistema tem uma aparência sensacional.
iPhone 5
com conector Lightning
O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para optimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.
O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.
4.7
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
tdccatala
09/06/2015
España
Comprador verificado
Para mi perfecto
es fácil de usar, el sintonizador de radio es perfecto y el sonido muy bueno, el reproductor de CD va bien, pero yo lo uso básicamente para escuchar la radio.
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Esta avaliação foi feita para DCM2068 Microcadena
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ibismario
23/12/2013
España
es todo un lujo
La minicadena de philips es totalmente distinto de cualquier minicadena que he tenido en el pasado. Es un avance en el sonido y nos encanta a mi familia y a mi disfrutar de la musica en ella.
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TMeyer
05/06/2013
Deutschland
Empfehlenswerter Allrounder für Tisch und Wand
Das Philips DCM2068 ist ein Micro System mit allen nötigen und aktuellen Wiedergabequellen. Nach dem Auspacken hat man folgende Teile vor sich: Das Gerät selbst, einen Standfuß, eine Fernbedienung samt Batterie, eine gedruckte Kurzanleitung, ein Netzteil, eine FM Wurfantenne und zu guter Letzt eine Bohrschablone samt Dübel und Schrauben. Am Packungsinhalt kann man schon erkennen, daß das Gerät mit dem Fuß als Standgerät benutzt werden kann, wie auch ohne an die Wand montiert werden kann was den Aufstellungsort sehr flexibel macht. Das Gerät an sich hat eine ansprechende Optik. Das Gerät ist in dezent dunklen Tönen gehalten. Von schwarzem Klavierlack bis hin zu der grauen Stoffbespannung bei den Boxen ergibt sich ein harmonisches Bild was mit Chromzierleisten abgerundet wird. Weitere optische Highlights sind der ausklappbare Lightning-dock welcher bei nichtbenutzen unsichtbar ist, sowie die motorbetriebene CD Abdeckung. Das Gerät ist sehr gut und einfach über die Tasten am Gerät wie auch über die Fernbedienung zu bedienen. Die Quellen USB, CD und Apple Dock lassen sich alle nach dem gleichen Prinzip bedienen. Das Gerät verfügt über folgende Quellen (intern wie externe): * CD: Hier kann man normale Musik CDs abspielen sowie selbst zusammengestellte. Es werden auch CDs mit MP3 und WMA Dateien abgespielt. Titel und Ordner sind getrennt anwählbar. * USB: Hier wurden leider nur FAT und FAT32 Sticks erkannt. NTFS konnten nicht erkannt werden, weshalb ich keine Festplatten probieren konnte. Auch hier werden MP3 und WMA Dateien abgespielt. Titel und Ordner sind ebenfalls getrennt anwählbar. * Apple Lightning Dock: Hier werden nur die aktuellen Modelle von Apple unterstützt welchen den schmalen Lightning Anschluß benutzen. Dafür aber die Gesamt Produktpalette von iPod, iPod nano über iPhone bis hin zum iPad und iPad mini. Eingedockt ist die vorhandene Musik abspielbar und das Apple Gerät wird gleichzeitig geladen. * MP3 Link Über ein 3,5mm Klinkenkabel lassen sich externe MP3 Player anschließen und wiedergeben. Die Steuerung außer der Lautstärke erfolgt aber dann am externen Gerät. * Radio: Der Radio verfügt über RDS und es können 20 Sender sowohl automatisch wie auch manuell abgespeichert werden. Des weiteren verfügt das Gerät über einen Sleep Timer, einen Wecker und eine Uhr die über RDS synchronisiert werden kann. Beim Wecker sei noch erwähnt, das hier zwischen CD, Radio und Apple Dock gewählt werden kann. Es kann auch die jeweilige Maximallautstärke eingestellt werden. Ganz wichtig: Bei wecken selbst wird die Musik langsam eingeblendet von der Lautstärke her. Ebenfalls ist ein Kopfhörer mit 3,5mm Klinke anschließbar. Der Klang der 2x10 Watt Boxen kann mit einem Bass Booster und digitalen Equalizer Kurven nach Belieben angepaßt werden. Im Betrieb verbraucht es 25Watt, im Standby <1 Watt. Fazit: Das Philips DCM2068 ist in meinen Augen ein sehr empfehlenswerter Allrounder. Es sieht schick aus und klingt trotz der kompakten Abmaßen sehr gut. Einstell- und Bedienmöglichkeiten sind ebenfalls sehr gut. Auch die wahlweise Stand- oder Wandmontage sind ein Pluspunkt. Die Auswahl der abspielbaren Quellen lassen ebenfalls keine Wünsche offen. Einzigster Minuspunkt den ich erkennen konnte, ist das nicht erkennen von NTFS formatierten Medien.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM2068 Mini Stereoanlage
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