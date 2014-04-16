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Descontinuado
DCM2260/12
Sistema de som que se adapta à sua casa
Reproduza e carregue todos os iPods/iPhones/iPads com a DualDock através dos conectores Lightning e de 30 pinos. Este sistema de música tem um som sensacional e oferece uma vantagem extra: embeleza qualquer casa com o suporte de mesa 2 em 1 para um posicionamento flexível.
DualDock para iPod/iPhone
Opção para montar numa mesa ou parede
CD, CD de MP3, USB, FM
máx. 20 W
A inovadora base DualDock da Philips com conectores Lightning e de 30 pinos pode carregar e reproduzir todos os dispositivos Apple. Criada para unir um design elegante a uma funcionalidade sem esforço, pode alternar entre os dois conectores num segundo. Desfrute das suas músicas preferidas independentemente do dispositivo Apple que pretende utilizar.
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.
2.7
de 5
10
Críticas
announo
16/04/2014
Italia
ottimo e super consigliato!
Ottimo mini stereo, bel design, facile da usare, suono perfetto, alloggiamento per i-pod, i-pad perfetto è il posto ideale così si ricaricano, radio con ottima riproduzione del suono. Unico neo con la chiavetta non si vedono le canzoni e cambiare è praticamente impossibile. Ottimo prodotto in tutti i sensi, fa il suo dovere!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM2260 Sistema musicale micro
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM2260 Sistema musicale micro
lovephilips
02/09/2015
Nederland
Super fijn apparaat
Ik heb een tijdje terug bij hardware.nl de Philips DCM2260 aangeschaft Hij heeft thuis een mooi plekje aan de muur gekregen, En ben er zo enorm blij mee. Hij oogt heel mooi en heeft veel en goede mogelijkheden. Je kunt je telefoon er op aan sluiten of een cd/ usb plaatsen. Groot voordeel hij heeft ook totaal geen problemen met cd-r. Tevens is er ook nog gewone radio. Hier heb je de mogelijkheid je lievelingszenders op te slaan. Door het bass reflex systeem komt er een zeer mooi geluid uit. Enige nadeel is dat de dualdoch alleen maar is bedoeld voor het opladen van apple apparaten. Maar buiten dat om echt een heel fijn apparaat die ik de mensen ook zeker aanraadt.
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Esta avaliação foi feita para DCM2260 Micromuzieksysteem
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Ioane29
24/08/2017
France
Vite déçu
Le concept est très bon mais au bout de 3 jours d'utilisation, les boutons du dock ne fonctionnent plus, donc toute action doit se faire via la télécommande. De plus, l'appareil s'allume tout seul en indiquant qu'il n'y a pas de CD...
Esta avaliação foi feita para DCM2260 Microchaîne
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