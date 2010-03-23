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Descontinuado
DCM278/12
Obcecado pelo som
Reproduza música do seu iPhone/iPod com um som excepcional enquanto o carrega no elegante sistema micro de música da Philips. O design plano e compacto também pode ser montado na parede para complementar qualquer interior. USB Directo para opções de reprodução adicionais.
base para iPhone/iPod
O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.
Este sistema de música Philips tem 10 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
3.9
de 5
14
Críticas
ik26
23/03/2010
España
Muy recomendable
Buscaba un dispositivo no muy voluminoso y que fuese compatible con las nuevas tecnologias existentes en el mercado. Al final enconte este equipo de musica, de facil instalacion y manejo, compatible con mi ipod y con cualquier otro dispositivo de carga de archivos de musica.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM278 Elegante microcadena
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énae1964
05/12/2015
France
Très bonne utilisation simple
La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM278 Élégante microchaîne
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énae1964
05/12/2015
France
Très bonne utilisation simple
La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.
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