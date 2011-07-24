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Descontinuado
Obcecado pelo som
Reproduza e carregue o seu iPhone/iPod com o sistema de música micro elegante da Philips. Plano e montável na parede, adapta-se a qualquer decoração. Desfrute de música de CD ou ligue o seu leitor portátil ao USB Directo ou MP3 Link para desfrutar de música sem limites.
base para iPhone/iPod
Este sistema tem 20 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
A porta dianteira deslizante motorizada dá ainda mais classe ao já elegante design deste sistema. A porta, moderna mas funcional, de carregamento dos CD desliza verticalmente num movimento suave com um simples toque num botão sempre que desejar alterar a sua selecção musical. Descontraia e desfrute do desempenho de som dinâmico enquanto vê o disco girar através da janela transparente.
Com a combinação perfeita de um design elegante e versátil, o seu sistema de áudio Philips foi inteligentemente desenhado para se integrar com a decoração. A base do sistema de áudio é um suporte, pelo que o sistema pode ser colocado facilmente e com segurança numa prateleira ou armário. Quando montado na parede, tem a mesma flexibilidade do suporte livre.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.2
de 5
30
Críticas
93%
recomendam este produto
Mini23
24/07/2011
United Kingdom
Great product
Great product, good sound quality, really pleased, fits well where intended!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM292 Sleek micro sound system
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM292 Sleek micro sound system
marikats
29/07/2012
France
cet appareil est desing
je ne regrette pas mon achat à part le petit bémol pour le cable d'alimentation C'est un appaeil pas très encombrant léger que je transporte d'une pièce à l'autre. Petit mais puissant
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM292 Élégante microchaîne
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Stefounesd
24/08/2010
France
c'est un très bon produit avec nouvelles technolog
c'est un très bon produit avec beaucoup de nouvelles technologies station Ipod, clé USB ... et prend très peu de place
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM292 Élégante microchaîne
Sim, recomendo este produto
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