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Descontinuado

Sistema micro de som elegante

DCM292/12

4.2

| (30) Críticas | 93% recomendam este produto

Obcecado pelo som

Reproduza e carregue o seu iPhone/iPod com o sistema de música micro elegante da Philips. Plano e montável na parede, adapta-se a qualquer decoração. Desfrute de música de CD ou ligue o seu leitor portátil ao USB Directo ou MP3 Link para desfrutar de música sem limites.

Ver todos os benefícios

Som que se adapta a sua casa

Obcecado pelo som

  • base para iPhone/iPod

Potência de saída total de 20 W RMS

Potência de saída total de 20 W RMS

Este sistema tem 20 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Porta dianteira deslizante motorizada confere estilo e elegância

A porta dianteira deslizante motorizada dá ainda mais classe ao já elegante design deste sistema. A porta, moderna mas funcional, de carregamento dos CD desliza verticalmente num movimento suave com um simples toque num botão sempre que desejar alterar a sua selecção musical. Descontraia e desfrute do desempenho de som dinâmico enquanto vê o disco girar através da janela transparente.

Opção montável na parede para colocação flexível

Com a combinação perfeita de um design elegante e versátil, o seu sistema de áudio Philips foi inteligentemente desenhado para se integrar com a decoração. A base do sistema de áudio é um suporte, pelo que o sistema pode ser colocado facilmente e com segurança numa prateleira ou armário. Quando montado na parede, tem a mesma flexibilidade do suporte livre.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

30

Críticas

93%

recomendam este produto

24/07/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Great product, good sound quality, really pleased, fits well where intended!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DCM292 Sleek micro sound system

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DCM292 Sleek micro sound system

29/07/2012

France

France

cet appareil est desing

je ne regrette pas mon achat à part le petit bémol pour le cable d'alimentation C'est un appaeil pas très encombrant léger que je transporte d'une pièce à l'autre. Petit mais puissant

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DCM292 Élégante microchaîne

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Esta avaliação foi feita para DCM292 Élégante microchaîne

24/08/2010

France

France

c'est un très bon produit avec nouvelles technolog

c'est un très bon produit avec beaucoup de nouvelles technologies station Ipod, clé USB ... et prend très peu de place

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DCM292 Élégante microchaîne

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DCM292 Élégante microchaîne

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