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Descontinuado
Obcecado pelo som
Desfrute de música de várias fontes com som puro e detalhado - graças a um tweeter de topo - neste sistema micro clássico de música da Philips. Reproduza e carregue o seu iPod/ iPhone e tenha uma experiência de música rica com reprodução de CD de MP3, MP3 Link e USB Directo.
base para iPhone/iPod
100 W
Os tweeters de topo reproduzem frequências altas e médias claras que melhoram a nitidez geral do som que sai dos altifalantes. Graças à emissão da uma mistura harmoniosa de um som de gama larga sem distorções e artificialidade, eles proporcionam uma nitidez de voz detalhada e uma pureza de som dos instrumentos, compensando o som geral quando acompanhados por uma combinação de woofers.
Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto se encontrar na base.
O sistema de dados de rádio (RDS, Radio Data System) permite-lhe sintonizar estações de rádio sem ter de se lembrar das frequências. No modo standard, o RDS apresenta o nome da estação em vez da frequência de transmissão, facilitando e acelerando a sintonização. O RDS também permite que as estações enviem mensagens de texto, tais como notícias e informações da estação directamente para o visor do rádio. Muito utilizado na Europa, o texto RDS é enviado na mesma frequência da estação de rádio. Pode optar pelo visor RDS básico (nome da estação) ou subscrever serviços adicionais baseados em texto.
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4.1
de 5
9
Críticas
100%
recomendam este produto
frsteel
15/05/2012
España
Sonido, Diseño y precio inmejorables.
Es una Microcadena que cumple todas las espectativas, el sonido es de gran calidad, la sintonización de cadenas de radio perfecta, el diseño siendo bastante clasico y funcional es perfecto. Y sobre todo el precio que es bastante bueno para la calidad total del producto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM377 Microcadena clásica
Sim, recomendo este produto
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ErdemHeceoglu
26/01/2012
United Kingdom
Amazing product
Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM377 Classic micro sound system
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Headphones123
26/01/2012
United Kingdom
Amazing product
Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying
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