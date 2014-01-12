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Descontinuado

Philips FidelioSistema de som com base

DCM5090/10

4.3

| (68) Críticas | 85% recomendam este produto

Torre de som

Maximize o áudio dos seus CD ou iPod/iPhone/iPad com um som abrangente, envolvente e cristalino - graças ao LivingSound e ao PureDigital. Este sistema de base 3.1 Philips DCM5090/10 dispõe de um subwoofer, 200 W de potência de saída e uma base fácil de utilizar.

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Obcecado pelo som

Torre de som

  • Base para iPod/iPhone/iPad

LivingSound para som estéreo mais abrangente e envolvente

LivingSound para som estéreo mais abrangente e envolvente

O LivingSound da Philips - a aguardar patente - amplia consideravelmente o melhor local de audição para que possa desfrutar de música verdadeiramente envolvente numa área maior. Combinando vários processos sonoros, o LivingSound recupera a riqueza e os detalhes espaciais do ambiente sonoro, frequentemente perdidos com um sistema estéreo compacto. O efeito é uma área de melhor audição mais ampla do que o esperado, distribuída de forma extensiva e uniforme em redor da sala. Agora, a sua experiência musical já não está limitada a uma área restrita, como antes. Desfrute de um som em estéreo perfeito numa área mais vasta.

Tecnologia de processamento digital puro para a melhor nitidez de som

Tecnologia de processamento digital puro para a melhor nitidez de som

A tecnologia avançada de processamento digital de som puro oferece um desempenho de som largamente superior quando comparada com a tecnologia convencional de processamento analógico de som, que pode ser encontrada em leitores com bases que utilizam a saída áudio analógica de um iPod/iPhone. Através da recolha da saída de áudio digital do iPod/iPhone e da aplicação do processamento digital em cada estado do circuito, é produzida uma relação muito mais elevada de sinal/ruído. Isto resulta numa nitidez de som sem precedentes, com um equilíbrio perfeito.

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone/iPad

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone/iPad

Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone/iPad! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao sistema Philips, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone/iPad enquanto este reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do leitor portátil. O sistema carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto este se encontrar na base.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.3

de 5

68

Críticas

85%

recomendam este produto

12/01/2014

España

España

Sobresaliente

Sobresaliente en diseño y sonido, no defrauda, con eso lo digo todo, no se porque tengo que poner un minimo de caracteres

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DCM5090 sistema docking

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DCM5090 sistema docking

19/12/2013

España

España

Bueno bonito pero no barato

Bueno y bonito queda fantastico con el ipod pero a hora no puedo conectar mi iphone 5 haria falta un adaptador. Todo muy bien y con un envio muy rapido y un servicio postventa fantastico

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18/12/2013

España

España

MAGNÍFICO

Me encanta!!! Se escucha de maravilla, el diseño me encanta, no le falta ni un detalle. Es que me gusta todo, todo, todo de este producto No se puede decir mas

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