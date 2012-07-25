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Descontinuado
DCM580/12
Torre de som
Desfrute de um som mais abrangente e envolvente com o sistema de base da Philips DCM580. O design em torre suporta iPhones/iPods, CD e dispositivos USB. A tecnologia LivingSound distribui o som homogeneamente por toda a sala para uma experiência de audição perfeita.
RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
Sistema de altifalantes 4.1 com um subwoofer integrado.
Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.
Prémios
3.9
de 5
70
Críticas
Gurra
25/07/2012
United Kingdom
Great product
Selected the DCM580 after reviewing several different iPod/iPhone docking systems. Its sound quality is on par with the best of them, yet its small footprint makes the DCM580 easier to place within the room than a standard layout system with or without removable speakers. When iOS 5.0 came out, the DCM580 would no longer recognise and charge the phone, but this was easily remedied with a firmware upgrade on a USB stick. Also tested playing back TV sound through TV headphone out to DCM580 aux in, this works fine and is a big improvement on the built in TV speakers. It also plays back music from a Sony Ericsson android phone over USB. The radio is quite sensitive and works fine despite relatively poor reception in my area.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM580 docking station for iPod/iPhone
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM580 docking station for iPod/iPhone
erictheb
25/10/2011
United Kingdom
Fab piece of kit!
Excellent sound quality. Fills a goodsize room with rich warm sound. Takes upo so little room and looks really sexy!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM580 docking station for iPod/iPhone
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM580 docking station for iPod/iPhone
Adrian
18/07/2012
France
Je suis content de mon achat.
J'ai été attiré par son design, le reste m'a conquis.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM580 station d'accueil pour iPod/iPhone
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM580 station d'accueil pour iPod/iPhone