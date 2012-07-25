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Descontinuado

Estação de base para iPod/iPhone

DCM580/12

3.9

| (70) Críticas

1 prémio

Torre de som

Desfrute de um som mais abrangente e envolvente com o sistema de base da Philips DCM580. O design em torre suporta iPhones/iPods, CD e dispositivos USB. A tecnologia LivingSound distribui o som homogeneamente por toda a sala para uma experiência de audição perfeita.

Ver todos os benefícios

com LivingSound para som estéreo mais abrangente e envolvente

Torre de som

Potência de saída total de 140 W RMS

Potência de saída total de 140 W RMS

RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Sistema de altifalantes 4.1 com um subwoofer integrado

Sistema de altifalantes 4.1 com um subwoofer integrado.

Sintonização digital FM com estações programadas

Sintonização digital FM com estações programadas

Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Imagem de AWARD-7246459

Críticas

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3.9

de 5

70

Críticas

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Selected the DCM580 after reviewing several different iPod/iPhone docking systems. Its sound quality is on par with the best of them, yet its small footprint makes the DCM580 easier to place within the room than a standard layout system with or without removable speakers. When iOS 5.0 came out, the DCM580 would no longer recognise and charge the phone, but this was easily remedied with a firmware upgrade on a USB stick. Also tested playing back TV sound through TV headphone out to DCM580 aux in, this works fine and is a big improvement on the built in TV speakers. It also plays back music from a Sony Ericsson android phone over USB. The radio is quite sensitive and works fine despite relatively poor reception in my area.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DCM580 docking station for iPod/iPhone

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DCM580 docking station for iPod/iPhone

25/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Fab piece of kit!

Excellent sound quality. Fills a goodsize room with rich warm sound. Takes upo so little room and looks really sexy!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DCM580 docking station for iPod/iPhone

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DCM580 docking station for iPod/iPhone

18/07/2012

France

France

Je suis content de mon achat.

J'ai été attiré par son design, le reste m'a conquis.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DCM580 station d'accueil pour iPod/iPhone

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DCM580 station d'accueil pour iPod/iPhone

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