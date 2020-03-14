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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
DLC2103U/00
USB A para Micro USB de 1,2 m
Carregue e ligue o seu telemóvel com este cabo USB A para Micro USB. Funciona com o seu carregador de tomada USB ou carregador para automóvel. É um ótimo cabo sobressalente ou de substituição!
Transporte-o consigo, guarde-o na sua secretária ou substitua o cabo que perdeu, para que possa ligar e carregar sempre que desejar.
Funciona com qualquer uma das suas fontes de energia USB — tomada, automóvel ou computador — para um carregamento conveniente sempre que necessitar.
Críticas