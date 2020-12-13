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Descontinuado

Cabo 3 em 1: Lightning, USB-C, micro USB

DLC3104T/00

Cabo 3 em 1

Conetores micro USB, USB-C e Lightning num só elemento. Só necessita deste cabo para ligar todos os seus dispositivos móveis.

Ver todos os benefícios

Cabo 3 em 1

  • Sincronização e carregamento

  • 1,2 m

Ótimo como cabo sobressalente ou substituto para ter à mão

Transporte-o consigo, guarde-o na sua secretária ou substitua o cabo que perdeu, para que possa ligar e carregar sempre que desejar.

Funciona com os seus carregadores USB de automóvel ou de tomada

Funciona com qualquer uma das suas fontes de energia USB — tomada, automóvel ou computador — para um carregamento conveniente sempre que necessitar.

Ótimo como sobressalente ou substituto do cabo Lightning da Apple

Ótimo como sobressalente ou substituto do cabo Lightning da Apple

Especificações técnicas

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Críticas

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