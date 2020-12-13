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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
DLC3104T/00
Cabo 3 em 1
Conetores micro USB, USB-C e Lightning num só elemento. Só necessita deste cabo para ligar todos os seus dispositivos móveis.
Sincronização e carregamento
1,2 m
Transporte-o consigo, guarde-o na sua secretária ou substitua o cabo que perdeu, para que possa ligar e carregar sempre que desejar.
Funciona com qualquer uma das suas fontes de energia USB — tomada, automóvel ou computador — para um carregamento conveniente sempre que necessitar.
Ótimo como sobressalente ou substituto do cabo Lightning da Apple
Críticas