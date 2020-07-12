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Descontinuado

Cabo USB-C para USB-C

DLC3106C/00

Cabo USB-C para USB-C de 2 m

Carregue o seu dispositivo quando ligado. Funciona com o seu carregador de tomada USB ou carregador para automóvel. É um ótimo cabo sobressalente ou de substituição!

Ver todos os benefícios

Saída de 15 W

Cabo USB-C para USB-C de 2 m

  • Sincronização e carregamento

  • 2 metros/6,5 pés

Ótimo como cabo sobressalente ou substituto para ter à mão

Transporte-o consigo, guarde-o na sua secretária ou substitua o cabo que perdeu, para que possa ligar e carregar sempre que desejar.

Funciona com os seus carregadores USB de automóvel ou de tomada

Funciona com qualquer uma das suas fontes de energia USB — tomada, automóvel ou computador — para um carregamento conveniente sempre que necessitar.

Especificações técnicas

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