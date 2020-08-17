Ótimo como cabo sobressalente ou substituto para ter à mão

O cabo de 30 pinos para USB incluído é essencial para a sincronização do seu iPhone ou iPod com o iTunes e para o carregamento através do computador ou carregador USB. Transporte-o consigo, guarde-o na sua secretária ou substitua o cabo que perdeu, para que possa ligar e carregar sempre que desejar.