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Descontinuado

Cabo 3 em 1: Lightning, USB-C, micro USB

DLC3106T/00

Cabo 3 em 1

Conetores micro USB, USB-C e Lightning num só elemento. Só necessita deste cabo para ligar todos os seus dispositivos móveis.

Ver todos os benefícios

2 metros de comprimento

Cabo 3 em 1

  • Sincronização e carregamento

  • 2 m

Ótimo como sobressalente ou substituto do cabo Lightning da Apple

Ótimo como sobressalente ou substituto do cabo Lightning da Apple

Ótimo como cabo sobressalente ou substituto para ter à mão

O cabo de 30 pinos para USB incluído é essencial para a sincronização do seu iPhone ou iPod com o iTunes e para o carregamento através do computador ou carregador USB. Transporte-o consigo, guarde-o na sua secretária ou substitua o cabo que perdeu, para que possa ligar e carregar sempre que desejar.

Funciona com os seus carregadores USB de automóvel ou de tomada

Funciona com qualquer uma das suas fontes de energia USB — tomada, automóvel ou computador — para um carregamento conveniente sempre que necessitar.

Especificações técnicas

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