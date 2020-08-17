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Descontinuado

USB-A para Lightning

DLC3106V/00

Cabo USB-A para Lightning

Ligue o seu iPhone ao Macbook para sincronizar música, aplicações, fotografias, atualizações e muito mais. Carregue o seu dispositivo enquanto este estiver ligado. Funciona com o seu carregador de tomada USB ou carregador para automóvel. É um ótimo cabo sobressalente ou de substituição!

Ver todos os benefícios

2 metros de comprimento

Cabo USB-A para Lightning

  • Sincronização e carregamento

  • 2 m

Ótimo como sobressalente ou substituto do cabo Lightning da Apple

Ótimo como sobressalente ou substituto do cabo Lightning da Apple

Funciona com os seus carregadores USB de automóvel ou de tomada

Funciona com qualquer uma das suas fontes de energia USB — tomada, automóvel ou computador — para um carregamento conveniente sempre que necessitar.

Compatível com transferência de dados USB 2.0

Compatível com velocidade de transferência de dados USB 2.0 elevada a 480 Mbps

Especificações técnicas

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