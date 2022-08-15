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Descontinuado

USB-C para USB-C

DLC3522C/00

Cabo USB-C para USB-C de alta qualidade

Cabo premium com 0,5 metros de comprimento para flexibilidade simples durante o carregamento de dispositivos USB-C

Ver todos os benefícios

Cabo USB-C para USB-C de alta qualidade

  • Sincronização e carregamento

  • 0,5 m

  • Preto

Compatível com transferência de dados USB 2.0

Compatível com velocidade de transferência de dados USB 2.0 elevada a 480 Mbps

Conector USB Type C para carregamentos de alta velocidade

Conector USB Type C para carregar os seus dispositivos compatíveis com Type C mais recentes, a alta velocidade.

Design de cabo flexível e resistente

Design de cabo revestido a plástico para maior durabilidade e resistência.

Especificações técnicas

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