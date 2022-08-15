Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
DLC3522C/00
Cabo USB-C para USB-C de alta qualidade
Cabo premium com 0,5 metros de comprimento para flexibilidade simples durante o carregamento de dispositivos USB-C
Sincronização e carregamento
0,5 m
Preto
Compatível com velocidade de transferência de dados USB 2.0 elevada a 480 Mbps
Conector USB Type C para carregar os seus dispositivos compatíveis com Type C mais recentes, a alta velocidade.
Design de cabo revestido a plástico para maior durabilidade e resistência.
Críticas