Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
DLC3532C/00
Cabo USB-C para USB-C de alta qualidade
Cabo de alta qualidade com 1 metro de comprimento para garantir maior flexibilidade durante o carregamento de dispositivos USB-C
Sincronização e carregamento
1 m
Preto
Compatível com velocidade de transferência de dados USB 2.0 elevada a 480 Mbps
Conector USB Type C para carregar os seus dispositivos compatíveis com Type C mais recentes, a alta velocidade.
Críticas