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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
DLC5204A/00
Cabo entrançado USB-A para USB-C de alta qualidade
Cabo de alta qualidade com 1,20 metros de comprimento para garantir maior flexibilidade durante o carregamento de dispositivos USB-C
Sincronização e carregamento
1,2 metros
Cabo entrançado preto
Compatível com velocidade de transferência de dados USB 2.0 elevada a 480 Mbps
Cabo de carregamento testado em termos de esforço mais de 10000 vezes para uma utilização exigente
Críticas