Regista-te e recebe £10 de desconto
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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
DLC5204C/00
Cabo entrançado USB-C para USB-C de alta qualidade
Funciona com carregador automóvel ou USB-C com entrada USB-C. É um excelente cabo sobressalente ou de substituição!
Sincronização e carregamento
1,2 metros
Cabo entrançado preto
Compatível com velocidade de transferência USB 3.0 de alta velocidade de 5 Gbps.
Cabo de carregamento testado em termos de esforço mais de 10000 vezes para uma utilização exigente
Críticas