Regista-te e recebe £10 de desconto
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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
DLC5204L/00
Cabo entrançado USB-C para Lightning de alta qualidade
Vai precisar deste cabo USB-C para Lightning para obter o máximo de potência do carregador com PD para o seu iPhone e iPad. Cabo de alta qualidade com 1,2 metros de comprimento para garantir maior flexibilidade.
Sincronização e carregamento
1,2 metros
Cabo entrançado preto
Potência
Transporte-o consigo, guarde-o na sua secretária ou substitua o cabo que perdeu, para que possa ligar e carregar sempre que desejar.
Cabo de carregamento testado em termos de esforço mais de 10000 vezes para uma utilização exigente
Funciona com qualquer uma das suas fontes de energia USB — tomada, automóvel ou computador — para um carregamento conveniente sempre que necessitar.
Críticas