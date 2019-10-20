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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
DLC5206C/00
Cabo entrançado USB-C para USB-C de alta qualidade
Cabo de alta qualidade com 2 metros de comprimento para garantir maior flexibilidade durante o carregamento de dispositivos USB-C
Sincronização e carregamento
2 m
Cabo entrançado preto
Por vezes, um cabo mais longo é tudo o que precisa para um melhor acesso e maior comodidade
Cabo de carregamento testado em termos de esforço mais de 10000 vezes para uma utilização exigente
Compatível com velocidade de transferência USB 3.0 de alta velocidade de 5 Gbps.
Críticas