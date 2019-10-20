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Descontinuado

Cabo USB-C para Lightning

DLC5206L/00

Cabo entrançado USB-C para Lightning de alta qualidade

Vai precisar deste cabo USB-C para Lightning para obter o máximo de potência do carregador com PD para o seu iPhone e iPad. Cabo de alta qualidade com 2 metros de comprimento para garantir maior flexibilidade.

Ver todos os benefícios

Cabo entrançado USB-C para Lightning de alta qualidade

  • Sincronização e carregamento

  • 2 metros/6,5 pés

  • Cabo entrançado preto

  • Potência

Cabo extra longo para fácil acesso e comodidade

Por vezes, um cabo mais longo é tudo o que precisa para um melhor acesso e maior comodidade

Esforço testado mais de 10000 vezes

Cabo de carregamento testado em termos de esforço mais de 10000 vezes para uma utilização exigente

Ótimo como cabo sobressalente ou substituto para ter à mão

Transporte-o consigo, guarde-o na sua secretária ou substitua o cabo que perdeu, para que possa ligar e carregar sempre que desejar.

Especificações técnicas

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