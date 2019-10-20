Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
DLC5206L/00
Cabo entrançado USB-C para Lightning de alta qualidade
Vai precisar deste cabo USB-C para Lightning para obter o máximo de potência do carregador com PD para o seu iPhone e iPad. Cabo de alta qualidade com 2 metros de comprimento para garantir maior flexibilidade.
Sincronização e carregamento
2 metros/6,5 pés
Cabo entrançado preto
Potência
Por vezes, um cabo mais longo é tudo o que precisa para um melhor acesso e maior comodidade
Cabo de carregamento testado em termos de esforço mais de 10000 vezes para uma utilização exigente
Transporte-o consigo, guarde-o na sua secretária ou substitua o cabo que perdeu, para que possa ligar e carregar sempre que desejar.
Críticas