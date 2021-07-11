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Descontinuado

Suporte para telemóvel

DLK3422NB/00

Suporte magnético de montagem no automóvel

Proporciona uma experiência de ajuste de 360 graus com o ajuste da esfera de direção que segura o suporte no automóvel com o adesivo 3M fornecido.

Ver todos os benefícios

Suporte magnético de montagem no automóvel

  • Sucção magnética

Rotação de 360 graus para acesso fácil

Este suporte efectua um movimento de rotação de 360 graus, permitindo-lhe posicionar o seu dispositivo vertical ou horizontalmente para acesso e visualização fáceis na estrada.

Suporte seguro para automóvel com braço flexível e base rotativa

Instale o iPod de forma segura no automóvel utilizando uma base flexível e rotativa. O braço é flexível para obter o melhor posicionamento e a base rotativa permite um acesso fácil e uma visualização rápida, na horizontal, do iPod touch.

Colocação na base rápida e simples

Este estojo possui uma parte inferior amovível que lhe permite colocar o seu dispositivo na base de forma rápida e simples, enquanto este se mantém protegido pelo resto do estojo.

Especificações técnicas

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Críticas

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