Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
DLK3423NB/00
Suporte magnético de montagem no automóvel
Proporciona uma experiência de ajuste de 360 graus com o ajuste da esfera de direção que segura o suporte no automóvel com o adesivo 3M fornecido.
Sucção magnética
Este suporte efectua um movimento de rotação de 360 graus, permitindo-lhe posicionar o seu dispositivo vertical ou horizontalmente para acesso e visualização fáceis na estrada.
Instale o iPod de forma segura no automóvel utilizando uma base flexível e rotativa. O braço é flexível para obter o melhor posicionamento e a base rotativa permite um acesso fácil e uma visualização rápida, na horizontal, do iPod touch.
Este estojo possui uma parte inferior amovível que lhe permite colocar o seu dispositivo na base de forma rápida e simples, enquanto este se mantém protegido pelo resto do estojo.
Críticas