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Descontinuado
DLK3425NB/00
Suporte magnético de montagem no automóvel
Proporciona uma experiência de ajuste de 360 graus com a montagem da esfera de direção ajustável. Fixe o suporte de forma segura à saída de ar do automóvel. A superfície magnética fornece uma montagem segura para o seu iPhone. (iPhone 12 ou 13 com suporte magnético)
Saída de ar
Sucção magnética
para iPhone das séries 12 e 13
Este suporte efectua um movimento de rotação de 360 graus, permitindo-lhe posicionar o seu dispositivo vertical ou horizontalmente para acesso e visualização fáceis na estrada.
Este estojo possui uma parte inferior amovível que lhe permite colocar o seu dispositivo na base de forma rápida e simples, enquanto este se mantém protegido pelo resto do estojo.
Este suporte fixa o seu iPhone ao automóvel e permite-lhe falar com mãos livres, utilizando os auscultadores Bluetooth.
Críticas