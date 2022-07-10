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Descontinuado

Suporte para telemóvel

DLK3425NB/00

Suporte magnético de montagem no automóvel

Proporciona uma experiência de ajuste de 360 graus com a montagem da esfera de direção ajustável. Fixe o suporte de forma segura à saída de ar do automóvel. A superfície magnética fornece uma montagem segura para o seu iPhone. (iPhone 12 ou 13 com suporte magnético)

Ver todos os benefícios

Para as saídas de ar

Suporte magnético de montagem no automóvel

  • Saída de ar

  • Sucção magnética

  • para iPhone das séries 12 e 13

Rotação de 360 graus para acesso fácil

Este suporte efectua um movimento de rotação de 360 graus, permitindo-lhe posicionar o seu dispositivo vertical ou horizontalmente para acesso e visualização fáceis na estrada.

Colocação na base rápida e simples

Este estojo possui uma parte inferior amovível que lhe permite colocar o seu dispositivo na base de forma rápida e simples, enquanto este se mantém protegido pelo resto do estojo.

Fale com mãos livres com os seus auscultadores Bluetooth

Este suporte fixa o seu iPhone ao automóvel e permite-lhe falar com mãos livres, utilizando os auscultadores Bluetooth.

Especificações técnicas

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Críticas

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