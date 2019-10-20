ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia de produto único
  • Fotografia da embalagem
  • Fotografia de produto único
  • Fotografia da embalagem

Descontinuado

Suporte para automóvel e secretária

DLK3532Q/00

Suporte para automóvel com carregamento Qi sem fios

Encaixe o seu telemóvel. Braço articulado para movimentos de rotação e inclinação.

Ver todos os benefícios

Encaixe facilmente o telemóvel

Suporte para automóvel com carregamento Qi sem fios

  • 10 W

  • Carregamento Qi sem fios

Sistema de montagem no painel de instrumentos

Este sistema de montagem fixa-se ao ventilador do automóvel, permitindo-lhe posicionar o seu dispositivo para um acesso fácil na estrada.

Carregamento rápido sem fios de 10 W

Para carregamento de 10 W, é necessário um carregador de carregamento rápido, que identifica a norma de carregamento do seu carregador de parede ou da sua extensão para proporcionar automaticamente um carregamento mais rápido.

Para montagem e remoção fáceis com uma só mão

Dois braços extensíveis para montagem e remoção fáceis com uma só mão

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis