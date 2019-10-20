Regista-te e recebe £10 de desconto
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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
DLK3532Q/00
Suporte para automóvel com carregamento Qi sem fios
Encaixe o seu telemóvel. Braço articulado para movimentos de rotação e inclinação.
10 W
Carregamento Qi sem fios
Este sistema de montagem fixa-se ao ventilador do automóvel, permitindo-lhe posicionar o seu dispositivo para um acesso fácil na estrada.
Para carregamento de 10 W, é necessário um carregador de carregamento rápido, que identifica a norma de carregamento do seu carregador de parede ou da sua extensão para proporcionar automaticamente um carregamento mais rápido.
Dois braços extensíveis para montagem e remoção fáceis com uma só mão
Críticas