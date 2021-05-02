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Descontinuado

Bastão de selfies

DLK3605L/00

Bastão de selfies simples e prático

A estrutura do produto tem uma pega deslizante e retrátil que pode ser facilmente reduzida para um tripé e um controlo remoto que pode ser separado pelo corpo. Ângulo ajustável, campo de visão mais amplo.

Ver todos os benefícios

Controlo com um só botão

Bastão de selfies simples e prático

Botão facilmente ajustável proporciona ângulos de visualização a 360 graus

Botão facilmente ajustável proporciona ângulos de visualização a 360 graus

Bloqueia e liberta o telemóvel com segurança com apenas o toque de um dedo

Bloqueia e liberta o telemóvel com segurança com apenas o toque de um dedo

Ficha flexível para transporte fácil

O desenho da ficha permite a dobragem quando não estiver em utilização, para um transporte mais fácil.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

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