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Descontinuado
DLK5527C/00
O hub USB-C 3.1 expande para Mini HUB de 4 portas
Um USB-C 3.1 versátil expande-se para um hub de 4 portas: incluindo três portas de carregamento USB-A 3.0 e USB-C
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
Compatível com velocidade de transferência USB 3.0 de alta velocidade de 5 Gbps.
Compatível com velocidade de transferência de dados USB 2.0 elevada a 480 Mbps
Compatível com USB 3.0, transmissão ultra elevada de 5 Gbps, retro compatível com USB 2.0, velocidade de transferência de 480 Mbps.
Críticas