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Descontinuado
DLK5528C/00
O hub USB-C 3.1 expande para Mini HUB de 5 portas
Um USB-C 3.1 versátil expande-se para 5 portas: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 portas USB-A 3.0 com velocidade de transferência de 5 Gbps. Potência de saída máx. de Type-C de 100 W. Potência de saída máx. de USB-A de 17 W.
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
PD3.0
Várias portas USB-C e USB-A permitem-lhe expandir o seu MacBook/MacBook Pro ou outro dispositivo com USB-C para se ligar a todos os dispositivos USB de que necessita durante o carregamento através de um carregador USB-C.
HDMI é uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos proporciona imagens perfeitas e som de qualidade, completamente isentos de ruído. HDMI é totalmente compatível com DVI.
Compatível com velocidade de transferência USB 3.0 de alta velocidade de 5 Gbps.
Críticas