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Descontinuado

Bolsa fina

DLN1714/10

Proteja o seu iPad com estilo

O neopreno macio é combinado com um couro artificial luxuoso para um aspecto elegante e profissional. O couro artificial suave e duradouro tem um forro almofadado – dupla protecção para o visor em vidro sem um volume desnecessário. Fecho seguro tipo envelope.

Ver todos os benefícios

com um estojo fino com camada dupla

Proteja o seu iPad com estilo

  • para iPad

Estojo almofadado em neopreno para uma protecção suave mas resistente

Estojo almofadado em neopreno para uma protecção suave mas resistente

Fabricado em neopreno macio, elástico mas resistente, este estojo confere uma camada de protecção almofadada ao seu dispositivo, para que o possa carregar com a certeza de que este está protegido.

Estojo de transporte pode ser utilizado como bolsa ou colocado no seu saco

Transporte o seu dispositivo no estojo para o proteger em viagem ou utilize-o como camada adicional de protecção dentro do seu saco ou mochila.

Couro artificial duradouro com forro interior macio

O couro artificial macio e duradouro dispõe de um revestimento em neopreno suave e almofadado, proporcionando o dobro da protecção para o seu dispositivo sem um volume desnecessário.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

  • PDF ficheiro, 524.4 kB
  • 6 December 2023

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