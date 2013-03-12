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Descontinuado
DLN1714/10
Proteja o seu iPad com estilo
O neopreno macio é combinado com um couro artificial luxuoso para um aspecto elegante e profissional. O couro artificial suave e duradouro tem um forro almofadado – dupla protecção para o visor em vidro sem um volume desnecessário. Fecho seguro tipo envelope.
para iPad
Fabricado em neopreno macio, elástico mas resistente, este estojo confere uma camada de protecção almofadada ao seu dispositivo, para que o possa carregar com a certeza de que este está protegido.
Transporte o seu dispositivo no estojo para o proteger em viagem ou utilize-o como camada adicional de protecção dentro do seu saco ou mochila.
O couro artificial macio e duradouro dispõe de um revestimento em neopreno suave e almofadado, proporcionando o dobro da protecção para o seu dispositivo sem um volume desnecessário.