Estojo com design saliente para agarrar comodamente

Concebido para conseguir agarrar melhor o iPad, independentemente de estar a ler na posição vertical ou de estar a jogar na posição horizontal, este estojo revestido a borracha fornece uma protecção envolvente à estrutura, cantos e ecrã do seu iPad. Dispõe de canais internos para ajudar a absorver o choque