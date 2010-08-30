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Descontinuado

Estojo aderente

DLN1717/10

Estojo com design saliente para agarrar comodamente

Concebido para conseguir agarrar melhor o iPad, independentemente de estar a ler na posição vertical ou de estar a jogar na posição horizontal, este estojo revestido a borracha fornece uma protecção envolvente à estrutura, cantos e ecrã do seu iPad. Dispõe de canais internos para ajudar a absorver o choque

Ver todos os benefícios

o seu iPad em qualquer posição

Estojo com design saliente para agarrar comodamente

  • para iPad

A silicone permite aderência e protecção

Esta capa é fabricada em silicone macio que proporciona uma camada aderente ao leitor, protegendo o dispositivo do desgaste normal.

Protecção envolvente para cantos e ecrã

O material deste estojo envolve o dispositivo de trás para a frente, proporcionando uma protecção para os cantos e a zona à volta do ecrã do dispositivo.

Funcionalidade total do iPad enquanto se mantém protegido

Desfrute da funcionalidade total do iPad enquanto o mantém protegido dentro do estojo com aberturas para o botão de ligar/desligar e de suspensão, o conector de base e o altifalante.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

  • PDF ficheiro, 327.3 kB
  • 18 November 2023

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