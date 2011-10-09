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Descontinuado
Revestimento protector e antideslizante
Este estojo revestido a borracha fornece uma protecção envolvente ao corpo, cantos e ecrã do seu iPad, com uma janela totalmente transparente para dar visibilidade ao iPad. Agarre melhor o dispositivo, enquanto desfruta de um acesso total a todos os controlos do iPad e ao conector da base.
para iPad
Esta capa é fabricada em silicone macio que proporciona uma camada aderente ao leitor, protegendo o dispositivo do desgaste normal.
O material deste estojo envolve o dispositivo de trás para a frente, proporcionando uma protecção para os cantos e a zona à volta do ecrã do dispositivo.
Desfrute da funcionalidade total do iPad enquanto o mantém protegido dentro do estojo com aberturas para o botão de ligar/desligar e de suspensão, o conector de base e o altifalante.