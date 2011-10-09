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Descontinuado

Estojo híbrido

DLN1718/10

5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Revestimento protector e antideslizante

Este estojo revestido a borracha fornece uma protecção envolvente ao corpo, cantos e ecrã do seu iPad, com uma janela totalmente transparente para dar visibilidade ao iPad. Agarre melhor o dispositivo, enquanto desfruta de um acesso total a todos os controlos do iPad e ao conector da base.

Ver todos os benefícios

num estojo fino

Revestimento protector e antideslizante

  • para iPad

A silicone permite aderência e protecção

Esta capa é fabricada em silicone macio que proporciona uma camada aderente ao leitor, protegendo o dispositivo do desgaste normal.

Protecção envolvente para cantos e ecrã

O material deste estojo envolve o dispositivo de trás para a frente, proporcionando uma protecção para os cantos e a zona à volta do ecrã do dispositivo.

Funcionalidade total do iPad enquanto se mantém protegido

Desfrute da funcionalidade total do iPad enquanto o mantém protegido dentro do estojo com aberturas para o botão de ligar/desligar e de suspensão, o conector de base e o altifalante.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

  • PDF ficheiro, 518.2 kB
  • 22 November 2023

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