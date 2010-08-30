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Descontinuado

Estojo vertical almofadado

DLN1720/10

Estojo inteligente com estrutura almofadada

A melhor protecção e funcionalidade - este estojo reforçado dispõe de um revestimento que também funciona como suporte para vários ângulos de visualização em mãos-livres na posição vertical ou horizontal. Estojo interior fino é amovível para uma protecção de espessura fina em viagens.

Ver todos os benefícios

que se converte num suporte de dois sentidos

Estojo inteligente com estrutura almofadada

  • para iPad

Interior em tecido macio

O interior em tecido macio protege o acabamento do dispositivo.

Exterior em couro artificial para estilo e durabilidade

Este estojo é fabricado num material duradouro e atractivo semelhante a pele, para poder proteger o seu dispositivo – com estilo.

Retire o estojo interior para uma solução rápida para transporte

Visto que, regularmente, para proteger o dispositivo em viagens necessita apenas de uma bolsa fina, o estojo interior pode ser removido para uma solução de transporte rápida, que se adapta facilmente ao seu saco ou mochila.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

  • PDF ficheiro, 455.7 kB
  • 3 December 2023

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