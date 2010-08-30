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Descontinuado
DLN1720/10
Estojo inteligente com estrutura almofadada
A melhor protecção e funcionalidade - este estojo reforçado dispõe de um revestimento que também funciona como suporte para vários ângulos de visualização em mãos-livres na posição vertical ou horizontal. Estojo interior fino é amovível para uma protecção de espessura fina em viagens.
para iPad
O interior em tecido macio protege o acabamento do dispositivo.
Este estojo é fabricado num material duradouro e atractivo semelhante a pele, para poder proteger o seu dispositivo – com estilo.
Visto que, regularmente, para proteger o dispositivo em viagens necessita apenas de uma bolsa fina, o estojo interior pode ser removido para uma solução de transporte rápida, que se adapta facilmente ao seu saco ou mochila.