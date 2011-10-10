ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia de produto único
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia da embalagem
  • Fotografia de produto único
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia da embalagem

Descontinuado

Suporte tipo estojo

DLN1732/10

4

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Viajar com o seu iPad com estilo

Viaje com estilo com uma bolsa tipo estojo em pele sintética almofadada, com corpo reforçado e fecho que se converte facilmente num suporte para uma visualização em mão livres. No interior, o forro macio e base integrada protegem o seu iPad em viagem.

Ver todos os benefícios

utilizando um estojo que se converte num suporte

Viajar com o seu iPad com estilo

  • para iPad

Bolsa tipo estojo

A bolsa tipo estojo protege a totalidade do seu dispositivo, com uma capa que abre facilmente para permitir um fácil acesso quando necessário.

Exterior em couro artificial para estilo e durabilidade

Este estojo é fabricado num material duradouro e atractivo semelhante a pele, para poder proteger o seu dispositivo – com estilo.

Estojo de transporte pode ser utilizado como bolsa ou colocado no seu saco

Transporte o seu dispositivo no estojo para o proteger em viagem ou utilize-o como camada adicional de protecção dentro do seu saco ou mochila.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

  • PDF ficheiro, 595.3 kB
  • 4 December 2023

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis