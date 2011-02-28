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Descontinuado

Estojo flexível

DLN1757/10

Uma adaptação perfeita

Esta bolsa macia e maleável dispõe de um design envolvente para uma protecção total do iPad com um manuseamento fácil e uma adaptação perfeita. O material ShockStop transparente absorve o choque e amortece o seu dispositivo, enquanto permite o acesso a todas as funções e portas.

Ver todos os benefícios

para protecção e manuseamento do iPad

Uma adaptação perfeita

  • para iPad 2

Funcionalidade total do iPad enquanto se mantém protegido

Desfrute da funcionalidade total do iPad enquanto o mantém protegido dentro do estojo com aberturas para o botão de ligar/desligar e de suspensão, o conector de base e o altifalante.

Protecção instantânea e simples

Esta capa é fabricada num material duradouro feito à medida para se adaptar ao seu aparelho na perfeição. A colocação desta capa é rápida e fácil e fornece uma camada protectora ao seu dispositivo.

Protecção envolvente para cantos e ecrã

O material deste estojo envolve o dispositivo de trás para a frente, proporcionando uma protecção para os cantos e a zona à volta do ecrã do dispositivo.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

  • PDF ficheiro, 414.7 kB
  • 21 July 2026

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