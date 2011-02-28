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Descontinuado
DLN1757/10
Uma adaptação perfeita
Esta bolsa macia e maleável dispõe de um design envolvente para uma protecção total do iPad com um manuseamento fácil e uma adaptação perfeita. O material ShockStop transparente absorve o choque e amortece o seu dispositivo, enquanto permite o acesso a todas as funções e portas.
para iPad 2
Desfrute da funcionalidade total do iPad enquanto o mantém protegido dentro do estojo com aberturas para o botão de ligar/desligar e de suspensão, o conector de base e o altifalante.
Esta capa é fabricada num material duradouro feito à medida para se adaptar ao seu aparelho na perfeição. A colocação desta capa é rápida e fácil e fornece uma camada protectora ao seu dispositivo.
O material deste estojo envolve o dispositivo de trás para a frente, proporcionando uma protecção para os cantos e a zona à volta do ecrã do dispositivo.