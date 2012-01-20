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Descontinuado
DLN1761/10
Melhor protecção para iPad
Utilize a bolsa de tripla camada como estojo de transporte independente para o seu iPad ou aproveite o seu design elegante e coloque-o dentro do seu saco. Uma camada exterior resistente, uma camada intermédia de espuma com células de ar e um interior macio sem pêlos proporcionam uma protecção total ao seu iPad.
para iPad 2
Esta capa é concebida para fornecer protecção ao seu dispositivo - com estilo.
Este estojo foi concebido para adicionar protecção com volume mínimo, para que possa transportar facilmente o seu dispositivo no seu saco ou mochila para o proteger em viagens.
O design prático e elegante adapta-se a qualquer local e vai a todo o lado.