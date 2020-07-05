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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
DLP1013M/00
Bateria externa portátil fina e potente
Grande capacidade de 10 000 mAh com bateria de polímeros de lítio segura. Acabaram-se as preocupações quando o telemóvel fica sem bateria. 2 saídas USB
10 000 mAh
2 portas de carregamento USB
Bateria de polímero de lítio
A luz LED discreta brilha com suavidade para lhe indicar claramente que a unidade está a ser carregada.
2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo
Críticas